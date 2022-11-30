تباين سعر الدينار الكويتي اليوم الأربعاء 30-11-2022 في نهاية التعاملات البنكية اليومية، وأفاد موقع البنك المركزي المصري بأن العملة الكويتية فقدت 6 قروش في سعر الشراء وزادت قرشين في سعر البيع، ليصل بذلك متوسط سعر صرفها إلى 79.64 جنيه للشراء، و79.99 للبيع، وتقدم جريدة المال عرضًا دقيقًا لحركة تداول العملات أمام العملة المصرية في 12 بنكا حكوميا وخاصا وعربيا وأجنبيا.

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك الأهلي المصري

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري: 76.95 جنيه للشراء، 79.81 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي: 77.40 جنيه للشراء، 79.97 للبيع.

سعر العملة الكويتية في بنك الإسكندرية

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في بنك الإسكندرية: 76.57 جنيه للشراء، 79.97 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في بنك مصر: 76.96 جنيه للشراء، 79.81 للبيع.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي في مصرف أبوظبي الإسلامي

سعر الدينار الكويتي اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي: 78.03 جنيه للشراء، 79.97 للبيع.

سعر العملة الكويتية في المصرف المتحد

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في المصرف المتحد: 74.24 جنيه للشراء، 79.97 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك المصري الخليجي

سعر الدينار الكويتي في البنك المصري الخليجي: 76.19 جنيه للشراء، 80.08 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك بلوم مصر

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في بنك بلوم مصر: 79.59 جنيه للشراء، 79.97 للبيع.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي في بنك الكويت الوطني

سعر الدينار الكويتي في بنك الكويت الوطني مقابل الجنيه المصري: 75.25 جنيه للشراء، 80.20 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي مقابل الجنيه المصري: 77.77 جنيه للشراء، 79.97 للبيع.

سعر العملة الكويتية في المصرف العربي الدولي

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه في المصرف العربي الدولي: 79.61 جنيه للشراء، 79.97 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك كريدي أجريكول

سعر الدينار الكويتي في بنك كريدي أجريكول أمام الجنيه المصري: 75.85 جنيه للشراء، 81.85 للبيع.