سعر الدينار الكويتي اليوم الأربعاء 3-8-2022 في بداية تعاملات البنوك

تباين متوسط سعر الدينار الكويتي اليوم الأربعاء 3-8-2022 في أغلب البنوك المصرية مقابل الجنيه المصري في بداية التعاملات الصباحية حيث وصل إلى 61.91 جنيه للشراء، و62.25 جنيه للبيع، وفقًا لآخر تحديث في البنك المركزي، في حين سجّل البنك العربي الإفريقي أعلى مستوى بيع عند 65.15 جنيه، ويعرض موقع «جريدة المال» في التقرير التالي بيانًا تفصيليًّا لمتوسط أسعار صرف عملة دولة الكويت.

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك الأهلي المصري

وحقق سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه في البنك الأهلي المصري: 59.59 جنيه للشراء، و 62.12 جنيه للبيع.

سعر العملة الكويتية في بنك مصر

وبيّنت شاشات التداول ببنك مصر وصول سعر الدينار الكويتي لمستوى 59.69 جنيه للشراء، و 62.12 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي

سعر صرف الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي CIB

ووصل متوسط سعر صرف الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري في أحد أكبر البنوك المصرية الخاصّة البنك التجاري الدولي: 59.95 جنيه للشراء، و 62.22 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي القطري QNB

وبلغ متوسط سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه في البنك الأهلي القطري مستوى 59.12 جنيه للشراء، و 62.18 جنيه للبيع.

سعر عملة دولة الكويت في بنك الإسكندرية

وارتفع سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية: 58.08 جنيه للشراء، و 62.18 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك أبو ظبي الإسلامي

ووفقًأ موقع بنك أبو ظبي الإسلامي، فإنَّ سعر العملة الكويتية قد وصل مستوى 60.44 جنيه للشراء، و 62.18 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي

سعر صرف العملة الكويتية في البنك العربي الإفريقي

ووصل سعر العملة الكويتية أمام الجنيه المصري في البنك العربي الإفريقي لمستوى 59.17 جنيه للشراء، و 65.09 جنيه للبيع، مسجلًا أعلى قيمة بيع للدينار الكويتي.

سعر الدينار الكويتي في بنك الكويت الوطني NBK

وفي بنك الكويت الوطني، استقر سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري إلى 58.45 جنيه للشراء، و 62.42 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك المصري الخليجي EGBANK

بينما سعر الدينار الكويتي اليوم الأربعاء أمام الجنيه المصري في البنك المصري الخليجي “EGBANK” وصل إلى 59.02 جنيه للشراء، و 62.29 جنيه للبيع.