سعر الدينار الكويتي اليوم الأربعاء 3-5-2023 مقابل الجنيه في نهاية التعاملات بالبنوك

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سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك سايب

اليوم الأربعاء 3-5-2023 مقابل الجنيه المصري، للشراء من 7 لـ 8 قروش، وللبيع من 5 لـ 7 قروش، في نهاية التعاملات البنكية، بالبنوك الأجنبية والإسلامية والعربية والمصرية المختلفة، ووصل متوسط سعر الصرف إلى 100.63 جنيه للشراء، و101.02 جنيه للبيع، طبقا للتقرير الصادر عن «البنك المركزي المصري» الأخير، ويقدم موقع «جريدة المال» في التقرير اليومي التالي أسعار عملة دولة الكويت، وفقا لشاشات التداول اللحظية والمواقع الرسمية للبنوك.

سجل سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك سايب، مقابل الجنيه المصري، 100.66 جنيه للشراء، و 101.05 للبيع.

سعر عملة الكويت في بنك مصر

قدر سعر الدينار الكويتي في بنك مصر، أمام الجنيه المصري بـ 99.74 جنيه للشراء، و 100.72 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك القاهرة

شهد سعر الدينار الكويتي في بنك القاهرة، مقابل الجنيه المصري، 100.40 جنيه للشراء، و 101.00 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

وصل سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري، أمام الجنيه المصري إلى 99.74 جنيه للشراء، و 100.72 للبيع.

سعر الدينار الكويتي

سعر عملة دولة الكويت في المصرف المتحد

حقق سعر الدينار الكويتي في المصرف المتحد، مقابل الجنيه المصري، 93.48 جنيه للشراء، و 101.05 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي

طرح سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي، أمام الجنيه المصري بـ 97.30 جنيه للشراء، و 101.05 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك كريدي أجريكول

بلغ سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك كريدي أجريكول، مقابل الجنيه المصري، 95.51 جنيه للشراء، و 102.98 للبيع.

سعر عملة الكويت في مصرف أبو ظبي الإسلامي

عرض سعر الدينار الكويتي في مصرف أبو ظبي الإسلامي، أمام الجنيه المصري بـ 98.09 جنيه للشراء، و 101.05 للبيع.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي

سجل سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي، مقابل الجنيه المصري، 97.82 جنيه للشراء، و 101.05 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك التنمية الصناعية

قدر سعر

سعر عملة دولة الكويت في بنك الاستثمار العربي

في بنك التنمية الصناعية، أمام الجنيه المصري بـ 96.09 جنيه للشراء، و 100.72 للبيع.

شهد سعر الدينار الكويتي في بنك الاستثمار العربي، مقابل الجنيه المصري، 96.03 جنيه للشراء، و 102.51 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الكويت الوطني

وصل سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك الكويت الوطني، أمام الجنيه المصري إلى 95.11 جنيه للشراء، و 101.31 للبيع.