سعر الدينار الكويتي اليوم الأربعاء 3-5-2023 في بداية التعاملات

تباين سعر
سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك بلوم مصر
سعر الدينار الكويتي أمام العملة المصرية في بنك بلوم مصر: 95.54 جنيه للشراء، 100.51 للبيع.
سعر الدينار الكويتي أمام العملة المصرية في المصرف المتحد
سعر الدينار الكويتي أمام العملة المصرية في المصرف المتحد: 93.48 جنيه للشراء، 101.05 للبيع.
سعر صرف العملة الكويتية في بنك التعمير والإسكان
سعر الدينار الكويتي أمام العملة المصرية في بنك التعمير والإسكان: 96.99 جنيه للشراء، 100.98 للبيع.
سعر العملة الكويتية في البنك التجاري الدولي
سعر الدينار الكويتي أمام العملة المصرية في البنك التجاري الدولي: 97.30 جنيه للشراء، 101.05 للبيع.
سعر صرف العملة الكويتية في البنك الأهلي الكويتي
سعر الدينار الكويتي أمام العملة المصرية في البنك الأهلي الكويتي: 97.82 جنيه للشراء، 101.05 للبيع.
سعر الدينار الكويتي أمام العملة المصرية في بنك كريدي أجريكول مصر
سعر الدينار الكويتي اليوم أمام العملة المصرية في بنك كريدي أجريكول مصر: 95.51 جنيه للشراء، 102.98 للبيع.
سعر صرف العملة الكويتية في المصرف العربي الدولي
سعر الدينار الكويتي أمام العملة المصرية في المصرف العربي الدولي: 100.65 جنيه للشراء، 101.05 للبيع.
سعر العملة الكويتية في البنك الأهلي القطري
سعر الدينار الكويتي أمام العملة المصرية في البنك الأهلي القطري: 95.94 جنيه للشراء، 101.05 للبيع.
سعر صرف الدينار الكويتي في بنك الكويت الوطني
سعر الدينار الكويتي أمام العملة المصرية في بنك الكويت الوطني: 95.11 جنيه للشراء، 101.31 للبيع.
سعر الدينار الكويتي أمام العملة المصرية في بنك مصر
سعر الدينار الكويتي أمام العملة المصرية في بنك مصر: 99.74جنيه للشراء، 100.72 للبيع.
سعر صرف العملة الكويتية في بنك سايب
سعر الدينار الكويتي أمام العملة المصرية في بنك سايب: 100.66 جنيه للشراء، 101.05 للبيع.
سعر الدينار الكويتي أمام العملة المصرية في البنك الأهلي المصري
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