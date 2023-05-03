سعر الدينار الكويتي اليوم الأربعاء 3-5-2023 في بداية التعاملات

تباين سعر

سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك بلوم مصر

اليوم الأربعاء 3-5-2023 في بداية التعاملات البنكية اليومية أمام العملة المصرية، وحققت العملة الكويتية أمام العملة المصرية في البنك المركزي المصري 100.58 جنيه للشراء، 100.93 للبيع، بحسب متوسط سعر الصرف في البنك، وتشهد العملة الكويتية حالة من عدم الاستقرار في سعرها، وترصد جريدة المال في هذا التقرير حركة تداولها في البنوك العاملة في مصر.

سعر الدينار الكويتي أمام العملة المصرية في بنك بلوم مصر: 95.54 جنيه للشراء، 100.51 للبيع.

سعر الدينار الكويتي أمام العملة المصرية في المصرف المتحد

سعر الدينار الكويتي أمام العملة المصرية في المصرف المتحد: 93.48 جنيه للشراء، 101.05 للبيع.

سعر صرف العملة الكويتية في بنك التعمير والإسكان

سعر الدينار الكويتي أمام العملة المصرية في بنك التعمير والإسكان: 96.99 جنيه للشراء، 100.98 للبيع.

سعر العملة الكويتية في البنك التجاري الدولي

سعر الدينار الكويتي أمام العملة المصرية في البنك التجاري الدولي: 97.30 جنيه للشراء، 101.05 للبيع.

سعر الدينار الكويتي

سعر صرف العملة الكويتية في البنك الأهلي الكويتي

سعر الدينار الكويتي أمام العملة المصرية في البنك الأهلي الكويتي: 97.82 جنيه للشراء، 101.05 للبيع.

سعر الدينار الكويتي أمام العملة المصرية في بنك كريدي أجريكول مصر

سعر الدينار الكويتي اليوم أمام العملة المصرية في بنك كريدي أجريكول مصر: 95.51 جنيه للشراء، 102.98 للبيع.

سعر صرف العملة الكويتية في المصرف العربي الدولي

سعر الدينار الكويتي أمام العملة المصرية في المصرف العربي الدولي: 100.65 جنيه للشراء، 101.05 للبيع.

سعر العملة الكويتية في البنك الأهلي القطري

سعر الدينار الكويتي أمام العملة المصرية في البنك الأهلي القطري: 95.94 جنيه للشراء، 101.05 للبيع.

سعر الدينار الكويتي

سعر صرف الدينار الكويتي في بنك الكويت الوطني

سعر الدينار الكويتي أمام العملة المصرية في بنك الكويت الوطني: 95.11 جنيه للشراء، 101.31 للبيع.

سعر الدينار الكويتي أمام العملة المصرية في بنك مصر

سعر الدينار الكويتي أمام العملة المصرية في بنك مصر: 99.74جنيه للشراء، 100.72 للبيع.

سعر صرف العملة الكويتية في بنك سايب

سعر الدينار الكويتي أمام العملة المصرية في بنك سايب: 100.66 جنيه للشراء، 101.05 للبيع.

سعر الدينار الكويتي أمام العملة المصرية في البنك الأهلي المصري

سعر

اليوم أمام العملة المصرية في البنك الأهلي المصري: 99.74 جنيه للشراء، 100.72 للبيع.