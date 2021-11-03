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سعر الدينار الكويتي اليوم الأربعاء 3-11-2021 في مصر

ثبات سعر الدينار الكويتي في عمليات صباح اليوم
دينا مجدي 9:00 ص, الأربعاء, 3 نوفمبر 21 9:00 ص, الأربعاء, 3 نوفمبر 21

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جاء سعر الدينار الكويتي اليوم الأربعاء 3 نوفمبر 2021 مستقرًا في سعره مقابل الجنيه المصري وذلك خلال بداية التعاملات المصرفية صباح اليوم بداخل البنوك المصرية الحكومية منها والخاصة، بجانب شركات الصرافة العاملة بالسوق المحلي المصري، وشهد سعر الدينار الكويتي استقرارًا في سعره منذ حوالي 15 يوم، و سجل سعر الدينار الكويتي في البنوك والمصارف كالآتي:

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سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الدينار الكويتي في تعاملات اليوم بداخل البنك الأهلي المصري 49.15 جنيه مصري للشراء، و 52.29 جنيه مصري للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر

تمسك الدينار الكويتي بالثبات اليوم أمام الجنيه المصري داخل عمليات الصرافة ببنك مصر ليكون سعره 49.4 جنيه مصري للشراء، و 52.2 جنيه مصري للبيع.

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سعر الدينار الكويتي في بنك HSBC

حقق سعر الدينار الكويتي اليوم استقرارًا في سعره بداخل بنك HSBC ليكون 48.03 جنيه مصري للشراء، و 51.88 جنيه مصري للبيع.

سعر الدينار الكويتي مقابل الريال السعودي

وصل سعر الدينار الكويتي اليوم داخل عمليات الصرافة مقابل الريال السعودي ليكون 12.43 ريال سعودي.

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بقلم دينا مجدي

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