سعر الدينار الكويتي اليوم الأربعاء 29-3-2023 في بداية التعاملات

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سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك الكويت الوطني

اليوم الأربعاء 29-3-2023 في بداية التعاملات البنكية اليومية إلى متوسط سعر صرف 100.65 جنيه للشراء، 101.00 للبيع، وذلك بحسب موقع البنك المركزي المصري، والذي تعقد لجنة السياسة النقدية به اجتماعًا غدًا الخميس، وهو الاجتماع الذي يحظى باهتمام مصرفي، والتقرير الذي تنشره جريدة المال يرصد حركة العملة الكويتية أمام العملة المصرية في البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري.

قال بنك الكويت الوطني إن سعر الدينار الكويتي وصل إلى سعر: 95.11 جنيه للشراء، 101.30 للبيع.

سعر عملة الكويت في بنك بلوم مصر

وصل سعر الدينار الكويتي في بنك بلوم مصر إلى 95.54 جنيه للشراء، 100.51 للبيع.

سعر صرف العملة الكويتية في البنك التجاري الدولي

قدّر البنك التجاري الدولي، سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري بـ: 97.30 جنيه للشراء، 101.05 للبيع.

سعر صرف الدينار الكويتي في بنك مصر

أظهر موقع بنك مصر، وصول الدينار الكويتي إلى سعر: 99.74 جنيه للشراء، 100.72 للبيع.

سعر الدينار الكويتي

سعر صرف العملة الكويتية في البنك الأهلي المصري

بلغ سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري: 99.74 جنيه للشراء، 100.72 للبيع.

سعر صرف الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية

قدّر بنك الإسكندرية سعر الدينار الكويتي اليوم أمام الجنيه المصري بـ: 97.35 جنيه للشراء، 101.04 للبيع.

سعر العملة الكويتية في البنك الأهلي القطري

بلغ سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي القطري: 95.94 جنيه للشراء، 101.04 للبيع.

سعر صرف العملة الكويتية في المصرف المتحد

حقق سعر الدينار الكويتي في المصرف المتحد: 93.48 جنيه للشراء، 101.04 للبيع.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي في مصرف أبوظبي الإسلامي

سجل سعر الدينار الكويتي في مصرف أبوظبي الإسلامي، 98.09 جنيه للشراء، 101.04 للبيع.

سعر العملة الكويتية في البنك الأهلي الكويتي

وصل سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري في البنك الأهلي الكويتي إلى: 97.82 جنيه للشراء، 101.04 للبيع.

سعر صرف الدينار الكويتي في بنك كريدي أجريكول

بلغ سعر الدينار الكويتي مقابل العملة المصرية في بنك كريدي أجريكول: 95.51 جنيه للشراء، 102.98 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك التنمية الصناعية

حدد بنك التنمية الصناعية سعر

اليوم بـ: 96.09 جنيه للشراء، 100.72 للبيع.