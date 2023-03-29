سعر الدينار الكويتي اليوم الأربعاء 29-3-2023 مقابل الجنيه في نهاية التعاملات بالبنوك

انخفض سعر
سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك كريدى أجريكول
شهد سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك كريدى أجريكول، مقابل الجنيه المصري، 95.51 جنيه للشراء، و 102.98 للبيع.
سعر عملة دولة الكويت في بنك سايب
عرض سعر الدينار الكويتي في بنك سايب، أمام الجنيه المصري بـ 100.65 جنيه للشراء، و 101.05 للبيع.
سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري
حقق سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري، مقابل الجنيه المصري، 99.72 جنيه للشراء، و 100.72 للبيع.
سعر الدينار الكويتي في المصرف العربي الدولي
وصل سعر الدينار الكويتي في المصرف العربي الدولي، أمام الجنيه المصري إلى 100.67 جنيه للشراء، و 101.05 للبيع.
سعر عملة الكويت في بنك التنمية الصناعية
بلغ سعر الدينار الكويتي في بنك التنمية الصناعية، مقابل الجنيه المصري، 96.09 جنيه للشراء، و 100.72 للبيع.
سعر الدينار الكويتي في بنك مصر
طرح سعر الدينار الكويتي في بنك مصر، أمام الجنيه المصري بـ 99.74 جنيه للشراء، و 100.72 للبيع.
سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي
سجل سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك الأهلي الكويتي، مقابل الجنيه المصري، 97.82 جنيه للشراء، و 101.04 للبيع.
سعر عملة دولة الكويت في البنك الأهلي القطري
قدر سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي القطري، أمام الجنيه المصري بـ 95.94 جنيه للشراء، و 101.04 للبيع.
سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي
شهد سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي، مقابل الجنيه المصري، 97.30 جنيه للشراء، و 101.04 للبيع.
سعر الدينار الكويتي في بنك الكويت الوطني
عرض سعر الدينار الكويتي في بنك الكويت الوطني، أمام الجنيه المصري بـ 95.11 جنيه للشراء، و 101.30 للبيع.
سعر عملة الكويت في البنك المصري الخليجي
حقق سعر
سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية
وصل سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك الإسكندرية، أمام الجنيه المصري إلى 97.34 جنيه للشراء، و 101.04 للبيع.