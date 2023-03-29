سعر الدينار الكويتي اليوم الأربعاء 29-3-2023 مقابل الجنيه في نهاية التعاملات بالبنوك

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سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك كريدى أجريكول

اليوم الأربعاء 29-3-2023 للشراء والبيع لثلاثة قروش تقريبا مقابل الجنيه، في نهاية التعاملات البنكية بالبنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري، ووصل متوسط سعر الصرف إلى 100.61 جنيه للشراء، و100.96 جنيه للبيع، وفقا للتقرير الأخير الصادر عن «البنك المركزي المصري»، ويقدم موقع «جريدة المال» أسعار صرف عملة دولة الكويت، بحسب شاشات التداول اللحظية والمواقع الرسمية للبنوك الأجنبية والعربية والإسلامية والمصرية المختلفة.

شهد سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك كريدى أجريكول، مقابل الجنيه المصري، 95.51 جنيه للشراء، و 102.98 للبيع.

سعر عملة دولة الكويت في بنك سايب

عرض سعر الدينار الكويتي في بنك سايب، أمام الجنيه المصري بـ 100.65 جنيه للشراء، و 101.05 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

حقق سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري، مقابل الجنيه المصري، 99.72 جنيه للشراء، و 100.72 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في المصرف العربي الدولي

وصل سعر الدينار الكويتي في المصرف العربي الدولي، أمام الجنيه المصري إلى 100.67 جنيه للشراء، و 101.05 للبيع.

سعر الدينار الكويتي

سعر عملة الكويت في بنك التنمية الصناعية

بلغ سعر الدينار الكويتي في بنك التنمية الصناعية، مقابل الجنيه المصري، 96.09 جنيه للشراء، و 100.72 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر

طرح سعر الدينار الكويتي في بنك مصر، أمام الجنيه المصري بـ 99.74 جنيه للشراء، و 100.72 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي

سجل سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك الأهلي الكويتي، مقابل الجنيه المصري، 97.82 جنيه للشراء، و 101.04 للبيع.

سعر عملة دولة الكويت في البنك الأهلي القطري

قدر سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي القطري، أمام الجنيه المصري بـ 95.94 جنيه للشراء، و 101.04 للبيع.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي

شهد سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي، مقابل الجنيه المصري، 97.30 جنيه للشراء، و 101.04 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الكويت الوطني

عرض سعر الدينار الكويتي في بنك الكويت الوطني، أمام الجنيه المصري بـ 95.11 جنيه للشراء، و 101.30 للبيع.

سعر عملة الكويت في البنك المصري الخليجي

حقق سعر

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية

ي في البنك المصري الخليجي، مقابل الجنيه المصري، 95.63 جنيه للشراء، و 101.17 للبيع.

وصل سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك الإسكندرية، أمام الجنيه المصري إلى 97.34 جنيه للشراء، و 101.04 للبيع.