سعر الدينار الكويتي اليوم الأربعاء 29-11-2023 أمام الجنيه ببداية التعاملات

أظهرت المواقع الرسمية للبنوك العاملة في السوق المحلية تراجع سعر اليوم الأربعاء 29-11-2023 أمام العملة المحلية لمصر المعلنة على شاشات التداولات اللحظية بشاشات التداولات اللحظية بالمصارف العاملة في السوق أمس، ليسجل متوسط سعر صرف عملة دولة الكويت مستوى 99.93 جنيه للشراء، و 100.28 جنيه للبيع وفقًا لأخر تحديث على الموقع الرسمي للبنوك المركزي بصفحته المختصة بنشر متوسط أسعار العملات في السوق الرسمية، لتعرض البواية الإلكترونية لجريدة «المال» بأسعار العملة الكويتية وفقًا لجولة اجراها فريق المال بين المواقع الرسمية للبنوك، والتي جاءت عند.

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي

وصل سعر الدينار الكويتي أمام نظيره الجنيه على الموقع الإلكتروني للبنك التجاري الدولي إلى 97.30 جنيه للشراء، و100.38 للبيع.

سعر عملة الكويت في بنك الإسكندرية

جاء سعر الدينار الكويتي أمام نظيره الجنيه على الموقع الإلكتروني لبنك الإسكندرية عند 96.76 جنيه للشراء، و100.38 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك كريدي اجريكول مصر

وصل سعر الدينار الكويتي أمام نظيره الجنيه على الموقع الإلكتروني لبنك كريدي اجريكول إلى 95.51 جنيه للشراء، و 102.98 للبيع.

سعر العملة الكويتية في بنك القاهرة

وصل سعر الدينار الكويتي أمام نظيره الجنيه على الموقع الإلكتروني لبنك القاهرة إلى 99.73 جنيه للشراء، و100.38 للبيع.

سعر عملة دولة الكويت في بنك مصر

وصل سعر الدينار الكويتي أمام العملة المحلية لمصر بفروع بنك مصر إلى 99.80 جنيه للشراء، و100.05 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

بلغ سعر الدينار الكويتي أمام العملة المحلية لمصر بفروع البنك الأهلي المصري مستوى 99.13 جنيه للشراء، و100.05 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في مصرف أبو ظبي الإسلامي

جاء سعر الدينار الكويتي أمام العملة المحلية لمصر بفروع مصرف أبو ظبي الإسلامي عند 98.09 جنيه للشراء، و100.38 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك التعمير والإسكان

وصل سعر أمام نظيره الجنيه على الموقع الإلكتروني لبنك التعمير والإسكان إلى 96.99 جنيه للشراء، و100.38 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك المصري الخليجي

جاء سعر الدينار الكويتي أمام نظيره الجنيه على الموقع الإلكتروني للبنك المصري الخليجي عند 95.63 جنيه للشراء، و100.44 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الاستثمار العربي

وصل سعر الدينار الكويتي أمام نظيره الجنيه على الموقع الإلكتروني لبنك الاستثمار العربي إلى 96.03 جنيه للشراء، و102.51 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك التنمية الصناعية

بلغ سعر الدينار الكويتي اليوم أمام نظيره الجنيه على الموقع الإلكتروني لبنك التنمية الصناعية 96.09 جنيه للشراء، و100.05 للبيع.