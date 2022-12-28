سعر الدينار الكويتي اليوم الأربعاء 28-12-2022 مقابل الجنيه في بداية التعاملات البنكية

شهد سعر الدينار الكويتي اليوم الأربعاء 28-12-2022 مقابل الجنيه، في بداية التعاملات بالبنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري، متوسط سعر صرف وصل إلى 80.53 جنيه للشراء، و 80.80 جنيه للبيع، بحسب التقرير اليومي الأخير الصادر عن «البنك المركزى المصرى»، ويستعرض موقع «جريدة المال» في التقرير التالي أسعار صرف عملة دولة الكويت، طبقا لشاشات التداول اللحظية، والمواقع الرسمية لبعض البنوك المصرية والعربية والأجنبية والإسلامية المختلفة.

سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك الإسكندرية

حقق سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية، مقابل الجنيه المصري 76.78 جنيه للشراء، و 80.86 للبيع.

سعر عملة دولة الكويت في بنك سايب

طرح سعر الدينار الكويتي في بنك سايب، أمام الجنيه المصري بــ 80.51 جنيه للشراء، و 80.87 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك المصري الخليجي

بلغ سعر الدينار الكويتي في البنك المصري الخليجي ، مقابل الجنيه المصري 76.69 جنيه للشراء، و 80.96 للبيع.

سعر عملة الكويت في بنك الإستثمار العربي

سعر الدينار الكويتي في بنك الإستثمار العربى، أمام الجنيه المصري قدر بــ 76.71 جنيه للشراء، و 82.04 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك كريدي أجريكول- مصر

أما سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك كريدي أجريكول- مصر، مقابل الجنيه المصري سجل 76.31 جنيه للشراء، و 82.35 للبيع.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي في مصرف أبو ظبى الإسلامى

وسعر الدينار الكويتي في مصرف أبو ظبى الإسلامى، أمام الجنيه المصري وصل إلى 78.53 جنيه للشراء، و 80.86 للبيع.

سعر عملة دولة الكويت في بنك مصر

شهد سعر الدينار الكويتي في بنك مصر، مقابل الجنيه المصري 77.80 جنيه للشراء، و 80.66 للبيع.

سعر عملة الكويت في البنك التجاري الدولي

عرض سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي، أمام الجنيه المصري بــ 77.90 جنيه للشراء، و 80.87 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الكويت الوطني

حقق سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك الكويت الوطني، مقابل الجنيه المصري 76.01 جنيه للشراء، و 81.01 للبيع.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري، أمام الجنيه المصري طرح بــ 77.83 جنيه للشراء، و 80.66 للبيع.

سعر عملة دولة الكويت في البنك الأهلي القطري

و سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي القطري، مقابل الجنيه المصري بلغ 76.81 جنيه للشراء، و 80.86 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلى الكويتى

قدر سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلى الكويتى، أمام الجنيه المصري بــ 78.31 جنيه للشراء، و 80.86 للبيع.

سعر عملة الكويت في بنك التنمية الصناعية

سجل سعر الدينار الكويتي في بنك التنمية الصناعية، مقابل الجنيه المصري 77.09 جنيه للشراء، و 80.86 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في المصرف العربي الدولي

وصل سعر الدينار الكويتي اليوم في المصرف العربي الدولي، أمام الجنيه المصري إلى 80.43 جنيه للشراء، و 80.80 للبيع.