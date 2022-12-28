ارتفع سعر الدينار الكويتي اليوم الأربعاء 28-12-2022 بنهاية التعاملات البنكية اليومية في عدد من البنوك بنحو 9 قروش في الشراء والبيع، وظلت العملة الكويتية طوال الأسابيع الماضية متباينة بين الارتفاع والاستقرار والانخفاض في السعرين، وأظهر استعراض موقع البنك المركزي المصري لمتوسط سعر صرف العملات وصول عملة دولة الكويت إلى 80.62 جنيه للشراء، 80.89 للبيع، وترصد جريدة “المال” في السطور التالية حركة سعر صرف العملة الكويتية أمام العملة المصرية في 12 بنكا بمصر.

سعر الدينار الكويتي اليوم في المصرف المتحد

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في المصرف المتحد: 74.75 جنيه للشراء، 80.88 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك بلوم مصر

سعر الدينار الكويتي في بنك بلوم مصر: 80.50 جنيه للشراء، 80.87 للبيع.

سعر العملة الكويتية في مصرف أبوظبي الإسلامي

سعر الدينار الكويتي في مصرف أبوظبي الإسلامي: 78.53 جنيه للشراء، 80.86 للبيع.

سعر العملة الكويتية في البنك التجاري الدولي

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي: 77.90 جنيه للشراء، 80.87 للبيع.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي القطري

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي القطري: 76.81 جنيه للشراء، 80.86 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الكويت الوطني

سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك الكويت الوطني: 76.07 جنيه للشراء، 81.07 للبيع.

سعر العملة الكويتية في البنك المصري الخليجي

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في البنك المصري الخليجي: 76.69 جنيه للشراء، 81.00 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر: 77.80 جنيه للشراء، 80.67 للبيع.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي في بنك كريدي أجريكول مصر

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في بنك كريدي أجريكول مصر: 76.37 جنيه للشراء، 82.42 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري مقابل الجنيه المصري: 77.83 جنيه للشراء، 80.70 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك التنمية الصناعية

سعر الدينار الكويتي في بنك التنمية الصناعية مقابل الجنيه المصري: 77.09 جنيه للشراء، 80.86 للبيع.

سعر العملة الكويتية في بنك الإسكندرية

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه في بنك الإسكندرية: 76.78 جنيه للشراء، 80.89 للبيع.