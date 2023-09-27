سعر الدينار الكويتي اليوم الأربعاء 27-9-2023 أمام الجنيه ببداية التعاملات

أظهرت شاشات التداولات اللحظية بالفروع العاملة في السوق المحلية إضافة إلى مواقع البنوك الإلكترونية انخفاض سعر اليوم الأربعاء 27-9-2023، أمام الجنيه المصري إلى 99.77 جنيه للشراء، مقابل 100.11 جنيه للبيع، كمتوسط سعر عملة الكويت في السوق المصرفية بحسب اخر تحديث على موقع البنك المركزي المصري بصفحته المختصة بنشر آخر التعاملات لمتوسط أسعار العملات العربية والأجنبية في مصر، في آخر أيام عمل البنوك قبل إجازة المولد النبوي الشريف يوم الخميس، والإجازة الأسبوعية للقطاع المصرفي بالجمعة والسبت، ليسجل سعر الدينار في اخر تعامل له سعر الشراء والبيع عند مستويات:

سعر الدينار الكويتي اليوم في المصرف العربي الدولي

في بداية التعاملات اليومية.. وصل سعر الدينار الكويتي اليوم بالمصرف العربي الدولي أمام الجنيه إلى 99.73 جنيه للشراء، و 100.14للبيع.

سعر العملة الكويتية في بنك قطر الوطني الأهلي

أظهرت آخر التحديثات وصول سعر أمام الجنيه بفروع بنك قطر الوطني الأهلي 95.94 جنيه للشراء، و100.10 للبيع.

سعر وحدة النقد الكويتية في البنك الأهلي المصري

عرض البنك الأهلي المصري في آخر تحديث له على موقعه الإلكتروني سعر الدينار الكويتي عند 98.85 جنيه للشراء، و 99.78 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر

عرضت فروع بنك مصر سعر الدينار الكويتي في بداية التعاملات الصباحية على شاشات التداولات عند 99.56 جنيه للشراء، و 99.82 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية

أظهرت شاشات التداولات اللحظية وصول سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه ببنك الإسكندرية إلى 96.49 جنيه للشراء، و 100.14 للبيع.

سعر عملة دولة الكويت في بنك بلوم

سجل سعر الدينار الكويتي ببنك بلوم في بداية التعاملات الصباحية أمام الجنيه المصري بموقعه الإلكتروني 95.54 جنيه للشراء، و100.53 للبيع.

سعر العملة الكويتية في بنك الكويت الوطني

عرض بنك الكويت الوطني سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري في بداية التعاملات الصباحية عند 94.25 جنيه للشراء، و 100.39 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي

سجل سعر اليوم أمام عملة مصر على شاشات البنك التجاري الدولي ببداية التعاملات 97.30 جنيه للشراء، و100.16 للبيع.