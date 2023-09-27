سعر الدينار الكويتي اليوم الأربعاء 27-9-2023 أمام الجنيه في الختام

فقد سعر اليوم الأربعاء 27-9-2023، في ختام تعاملاتها أمام عملة مصر المحلية قروشًا طفيفة، ليصل متوسط سعره إلى 99.77 جنيه للشراء، و100.11 جنيه للبيع، بحسب آخر تحديث لوحدة النقد الكويتية على موقع البنك المركزي المصري لتعاملات أسعار العملات العربية والأجنبية في مصر، بآخر تعامل للبنوك قبل إجازة المولد النبوي الشريف غدًا الخميس، إضافة إلى الإجازة الأسبوعية للقطاع المصرفي يومي الجمعة والسبت، لتعرض المال في تقريرها الصباحية على شاشات التداولات اللحظية، ومواقع البنوك الإلكترونية السعر عند مستويات:

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك الأهلي المصري

جاء سعر الدينار الكويتي اليوم داخل البنك الأهلي المصري بختام تعاملاته اليومي عند 98.85 جنيه للشراء، و 99.78 للبيع.

سعر وحدة النقد الكويتية في بنك مصر

بنهاية التعاملات الأسبوعية على أسعار العملات جاء سعر الدينار الكويتي في بنك مصر عند 99.56 جنيه للشراء، و99.82 للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم في المصرف العربي الدولي

أظهر موقع لبنك المصرف العربي الدولي وصول سعر الدينار الكويتي إلى 99.73 جنيه للشراء، و 100.14للبيع.

سعر العملة الكويتية في بنك قطر الوطني الأهلي

عرض بنك QNB الأهلي سعر في ختام تعاملاته اليومية امام الجنيه عند 95.94 جنيه للشراء، و100.10 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية

سجل سعر الدينار الكويتي في ختام التعاملات أمام العملة المحلية ببنك الإسكندرية 96.49 جنيه للشراء، و 100.14 للبيع.

سعر عملة دولة الكويت في بنك بلوم

عرضت شاشات التداولات اللحظية وصول سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه داخل فروع بنك بلوم عند 95.54 جنيه للشراء، و100.53 للبيع.

سعر العملة الكويتية في بنك الكويت الوطني

في ختام التعاملات الأسبوعية يعرض بنك الكويتي الوطني سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه عند 94.25 جنيه للشراء، و100.39 للبيع.

سعر العملة الكويتية في البنك المصري الخليجي

أظهرت اخر التعاملات وصول سعر الدينار الكويتي بالبنك المصري الخليجي إلى 95.63 جنيه للشراء، و100.20 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي

بلغ سعر اليوم أمام الجنيه المصري في ختام التعاملات على شاشات التداولات عند 97.30 جنيه للشراء، و100.16 للبيع.