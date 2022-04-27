أظهرت شاشات التداولات اللحظية وصول سعر الدينار الكويتي اليوم الأربعاء 27 أبريل 2022، داخل شبكات فروع البنوك الحكومية والخاصة وشركات الصرافة العاملة في مصر، إلى 60.118 جنيه للشراء، و60.517 جنيه للبيع، وفق آخر تحديث للموقع الرسمي للبنك المركزي وشركات الصرافة العاملة بمصر.

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك التجاري الدولي CIB

كما وصلت مستويات سعر الدينار الكويتي داخل البنك التجاري الدولي؛ أكبر البنوك الخاصة العاملة في السوق المحلية المصرفية إلى 57.90 جنيه للشراء، و60.42 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي

وأظهرت شاشات التداولات اللحظية استقرار سعر صرف الدينار الكويتي في بداية التعاملات أمام الجنيه المصري داخل شبكة فروع البنك الأهلي الكويتي، عند 57.78 جنيه للشراء، و60.33 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك التعمير والإسكان

واستقر شراء وبيع الدينار الكويتي أمام الجنيه داخل شبكة فروع بنك التعمير والإسكان، عند 57.35 جنيه للشراء، و60.39 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك مصرف أبوظبي الإسلامي

وجاء سعر شراء وبيع سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري بمصرف أبوظبي الإسلامي، عند 55.75 جنيه للشراء، و60.47 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية

وأظهرت التعاملات الصباحية سعر الدينار الكويتي بشبكة فروع بنك الإسكندرية، عند 56.26 جنيه للشراء، و60.27 جنيه للبيع، بحسب آخِر تحديث لمؤشرات شاشات التداول اللحظية.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

وحافظ الدينار الكويتي على مستواه بشبكة فروع البنك الأهلي المصري، عند 56.26 جنيه للشراء، و60.27 جنيه للبيع، بحسب آخِر تحديث لمؤشرات شاشات التداول اللحظية.

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر

سجل سعر الدينار الكويتي 56.26 جنيه للشراء، و60.27 جنيه للبيع بشبكة فروع بنك مصر.