سعر الدينار الكويتي اليوم الأربعاء 27-10-2021 في مصر

استقر سعر الدينار الكويتي اليوم الأربعاء 27 أكتوبر 2021 في بداية التعاملات المصرفية داخل كثير من فروع البنوك الحكومية والخاصة، وشركات الصرافة العاملة في السوق المحلي المصري، ويُذكر أن سعر الدينار الكويتي شهد ثباتًا في أسعاره منذ أسبوع، وجاءت أسعار الصرف اليوم داخل بعض البنوك وشركات الصرافة كالآتي:

سعر الدينار الكويتي في المصرف العربي الدولي AIB

وصل سعر الدينار الكويتي اليوم داخل المصرف العربى الدولي لــ 51.96 جنيه مصري للشراء، و 52.19 جنيه مصري للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك SAIB

استقر سعر الدينار الكويتي في بداية التعاملات المصرفية اليوم داخل بنك SAIB على 51.88 جنيه مصري للشراء، و 52.28 جنيه مصري للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي اليوناني

سجل سعر الدينار الكويتي في تعاملات اليوم داخل البنك الأهلي اليوناني 50.63 جنيه مصري للشراء، و 51.88 جنيه مصري للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك العربي الإفريقي الدولي

كما جاء سعر الدينار الكويتي في التعاملات صباح اليوم داخل البنك العربي الإفريقي الدولي ليكون 49.68 جنيه مصري للشراء، و 54.71 جنيه مصري للبيع.