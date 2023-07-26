سعر الدينار الكويتي اليوم الأربعاء 26-7-2023 في بداية التعاملات

شهد سعر الدينار الكويتي اليوم الأربعاء 26-7-2023 تراجعًا طفيف أمام الجنيه المصري في بداية التعاملات الصباحية مقارنة بتعاملات أمس، ليسجل متوسط سعر 100.42 جنيه للشراء، و 100.77 للبيع، بحسب متوسط السعر في البنك المركزي المصري، وتنشر بوابة «جريدة المال» في التقرير التفصيلي التالي أسعار صرف عملة الكويت في البنوك الحكومية والخاصة.

سعر عملة الكويت في البنك المصري الخليجي

أظهرت شاشات التداولات اللحظية وصول سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك المصري الخليجي إلى 95.63 جنيه للشراء، و 100.96 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الكويت الوطني

وعرضت فروع بنك الكويت الوطني سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه عند: 94.94 جنيه للشراء، و 101.18 لللبيع.

سعر عملة دولة الكويت في المصرف المتحد

جاء سعر الدينار الكويتي على الموقع الإلكتروني لبنك المصرف المتحد عند: 93.48 جنيه للشراء، و 100.92 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك قطر الوطني الاهلي

فيما بلغ سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري داخل فروع بنك قطر الوطني الأهلي 95.94 جنيه للشراء، و 100.86 للبيع.

سعر العملة الكويتية اليوم في بنك مصر

وعرضت فروع البنك الحكومي بنك مصر سعر الدينار الكويتي اليوم أمام الجنيه المصري 100.27 جنيه للشراء، و 100.60 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

ووصل سعر الدينار الكويتي على شاشات التداول داخل البنك الأهلي المصري، 99.60 جنيه للشراء، و 100.53 للبيع.

سعر عملة الكويت في بنك بلوم مصر

فيما بلغ سعر الدينار الكويتي داخل فروع بنك بلوم مصر 95.54 جنيه للشراء، و 100.53 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك القاهرة

عرضت فروع بنك القاهرة، سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري عند مستويات 100.40 جنيه للشراء، و 100.86 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية

عرض بنك الإسكندرية، سعر الدينار الكويتي أمام عملة مصر المحلية عند 97.21 جنيه للشراء، و 100.92 للبيع.

سعر عملة الكويت في مصرف أبو ظبي الإسلامي

وعرض مصرف أبوظبي الإسلامي سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري عند 98.09 جنيه للشراء، و 100.92 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الاستثمار العربي

استقر سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري داخل فروع بنك الاستثمار العربي عند 96.03 جنيه للشراء، و 102.51 للبيع.

سعر عملة دولة الكويت في البنك الأهلي الكويتي – مصر

وكما عرضت فروع البنك الأهلي الكويتي سعر أمام الجنيه المصري عند 97.82 جنيه للشراء، و 100.93 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك التنمية الصناعية

بلغ سعر الدينار الكويتي اليوم داخل فروع بنك التنمية الصناعية 96.09 جنيه للشراء، و 100.60 للبيع.