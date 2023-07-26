سعر الدينار الكويتي اليوم الأربعاء 26-7-2023 مقابل الجنيه المصري بنهاية التداول

عرضت شاشات التداول المنتشرة بفروع البنوك استقرار سعر اليوم الأربعاء 26-7-2023 بختام المعاملات بالبنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري بعد ان شهد ارتفاعاً بشكل طفيف فى الشراء والبيع ببداية التعاملات، وبلغ متوسط صرف 100.48 جنيه للشراء، 100.83 للبيع، طبقًا للبيان الأخير الصادر عن البنك المركزي المصري بمتوسطات أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية، مقابل الجنيه المصري، ويرصد موقع جريدة «المال» سعر العملة الكويتية المعروض بمواقع البنوك على شبكة الإنترنت.

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك التجاري الدولي

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك التجاري الدولي: 97.30 جنيه للشراء، مقابل 100.92 للبيع، أمام الجنيه المصري

سعر الدينار الكويتي في مصرف أبو ظبي الإسلامي

سعر الدينار الكويتي في مصرف أبو ظبي الإسلامي: 98.09 جنيه للشراء، مقابل 100.92 للبيع، أمام الجنيه المصري.

سعر العملة الكويتية في بنك التعمير والإسكان

سعر الدينار الكويتي في بنك التعمير والإسكان: 96.99 جنيه للشراء، مقابل 100.92 للبيع، أمام الجنيه المصري.

سعر الدينار الكويتي في بنك الكويت الوطني

سعر الدينار الكويتي في بنك الكويت الوطني: 94.94 جنيه للشراء، مقابل 101.18 للبيع، أمام الجنيه المصري.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري: 99.59 جنيه للشراء، مقابل 100.60 للبيع، أمام الجنيه المصري.

سعر عملة الكويت في بنك مصر

سعر في بنك مصر: 100.27 جنيه للشراء، مقابل 100.60 للبيع، أمام الجنيه المصري.

سعر الدينار الكويتي في البنك المصري الخليجي

سعر الدينار الكويتي في البنك المصري الخليجي: 95.63 جنيه للشراء، مقابل 100.99 للبيع، أمام الجنيه المصري.

سعر الدينار الكويتي في بنك بلوم مصر

سعر الدينار الكويتي في بنك بلوم مصر: 95.54 جنيه للشراء، مقابل 100.53 للبيع، أمام الجنيه المصري.

سعر العملة الكويتية في بنك الإسكندرية

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية: 97.21 جنيه للشراء، مقابل 100.92 للبيع، أمام الجنيه المصري

سعر الدينار الكويتي في بنك سايب

سعر اليوم في بنك سايب: 100.50 جنيه للشراء، مقابل 100.93 للبيع، أمام الجنيه المصري.