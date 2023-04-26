سعر الدينار الكويتي اليوم الأربعاء 26-4-2023 في مصر بعد عودة البنوك للعمل

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سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك التجاري الدولي

اليوم الأربعاء 26-4-2023، ببداية التعاملات اليومية وبعد انتهاء إجازة القطاع المصرفي المصري بمناسبة عيد الفطر وعيد تحرير سيناء، حقق مستوى صرف مقابل الجنيه المصري عند: 100.52 جنيه للشراء، و 100.89 للبيع، وفقًا لمتوسط أسعار العملات في آخر تقرير صادر من البنك المركزي المصري، وينشر موقع جريدة المال التقرير التالي عن أسعار عملة الكويت في البنوك بحسب شاشات التداول.

سجل سعر

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي القطري

اليوم في البنك التجاري الدولي، 97.30 جنيه للشراء، و 101.10 للبيع.

وبلغ سعر الدينار الكويتي في البنك القطري، 95.94 جنيه للشراء، و 101.07 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك بلوم مصر

وحقق سعر الدينار الكويتي في بنك بلوم مصر، 95.54 جنيه للشراء، و 100.53 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الكويت الوطني

وصل سعر الدينار الكويتي في بنك الكويت الوطني إلى 94.69 جنيه للشراء، و 100.98 للبيع.

سعر الدينار الكويتي

سعر عملة الكويت في بنك القاهرة

وفي بنك القاهرة، سجل سعر الدينار الكويتي مستوى صرف عند: 100.40 جنيه للشراء، و 101.01 للبيع.

سعر عملة الكويت في بنك مصر

أما سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك مصر، حقق مستوى صرف عند: 99.69 جنيه للشراء، و 100.68 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري، بلغ مستوى صرف عند: 99.83 جنيه للشراء، و 100.75 للبيع.

سعر عملة الكويت في المصرف العربي الدولي

وبلغ سعر الدينار الكويتي في المصرف العربي الدولي، 100.75 جنيه للشراء، و 101.07 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك سايب «Saib»

وعرض بنك سايب، سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري بـ 100.75 جنيه للشراء، و 101.08 للبيع.

سعر الدينار الكويتي

سعر عملة الكويت في البنك المصري الخليجي

وطرح البنك المصري الخليجي، سعر

سعر عملة الكويت في المصرف المتحد

أمام الجنيه المصري بـ 95.63 جنيه للشراء، و 101.19 للبيع.

وقدّر المصرف المتحد، سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري بـ 93.48 جنيه للشراء، و 101.07 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في مصرف أبوظبي الإسلامي

وفي مصرف أبوظبي الإسلامي، بلغ سعر الدينار الكويتي مستوى صرف عند: 98.09 جنيه للشراء، و 101.10 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية

أما سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك الإسكندرية، حقق مستوى صرف عند: 97.44 جنيه للشراء، و 101.07 للبيع.