سعر الدينار الكويتي اليوم الأربعاء 26-4-2023 مقابل الجنيه بختام أول يوم عمل للبنوك

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سعر الدينار الكويتى اليوم في البنك الأهلى الكويتى – مصر
سعر الدينار الكويتى اليوم في البنك الأهلي الكويتي – مصر: 97.82 جنيه للشراء، مقابل 101.09 جنيه للبيع.
سعر الدينار الكويتى في البنك الأهلى المصرى
سعر الدينار الكويتى في البنك الأهلى المصرى: 99.83 جنيه للشراء، مقابل 100.80 جنيه للبيع.
سعر الدينار الكويتى في مصرف أبو ظبي الإسلامي
سعر الدينار الكويتى فى مصرف أبو ظبي الإسلامي : 98.09 جنيه للشراء، مقابل 101.100 جنيه للبيع.
سعر العملة كويتية في بنك الاستثمار العربى
سعر الدينار الكويتى في بنك الاستثمار العربى: 96.03 جنيه للشراء، مقابل 102.51 جنيه للبيع.
سعر الدينار الكويتى في بنك مصر
سعر الدينار الكويتى في بنك مصر: 99.83 جنيه للشراء، مقابل 100.80 جنيه للبيع.
سعر الدينار الكويتى في المصرف المتحد
سعر الدينار الكويتى في المصرف المتحد: 93.48 جنيه للشراء، مقابل 101.09 جنيه للبيع.
سعر عملة الكويت في بنك كريدى أجريكول
سعر الدينار الكويتى في بنك كريدى اجريكول: 95.51 جنيه للشراء، مقابل 102.98 جنيه للبيع.
سعر الدينار الكويتى في بنك بلوم مصر
سعر
سعر الدينار الكويتى في بنك الكويت الوطنى
سعر الدينار الكويتى في بنك الكويت الوطنى: 95.15 جنيه للشراء، مقابل 101.34 جنيه للبيع.
سعر عملة الكويت في بنك القاهرة
سعر الدينار الكويتى في بنك القاهرة: 100.40 جنيه للشراء، مقابل 101.13 جنيه للبيع.
سعر الدينار الكويتى في المصرف العربي الدولي
سعر الدينار الكويتى في المصرف العربي الدولي: 100.75 جنيه للشراء، مقابل 101.07 جنيه للبيع.
سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية
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