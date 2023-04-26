سعر الدينار الكويتي اليوم الأربعاء 26-4-2023 مقابل الجنيه بختام أول يوم عمل للبنوك

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سعر الدينار الكويتى اليوم في البنك الأهلى الكويتى – مصر

اليوم الأربعاء 26-4-2023، بختام أول يوم عمل عقب انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك وتحرير سيناء، بالبنوك، مقابل الجنيه، للشراء والبيع وتراوحت قيمة الزيادة ما بين 6 – 12 قرشا شراءً و 15 قرشا للبيع بالبنوك، بينما جاء متوسط السعر طبقا لأحدث تقرير صادر عن البنك المركزى المصري 100.64 جنيه للشراء، و 101.03 للبيع، وترصد «المال» سعر العملة الكويتية، المعروضة بشاشات التداول بالمصارف.

سعر الدينار الكويتى اليوم في البنك الأهلي الكويتي – مصر: 97.82 جنيه للشراء، مقابل 101.09 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى في البنك الأهلى المصرى

سعر الدينار الكويتى في البنك الأهلى المصرى: 99.83 جنيه للشراء، مقابل 100.80 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى في مصرف أبو ظبي الإسلامي

سعر الدينار الكويتى فى مصرف أبو ظبي الإسلامي : 98.09 جنيه للشراء، مقابل 101.100 جنيه للبيع.

سعر العملة كويتية في بنك الاستثمار العربى

سعر الدينار الكويتى في بنك الاستثمار العربى: 96.03 جنيه للشراء، مقابل 102.51 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتى في بنك مصر

سعر الدينار الكويتى في بنك مصر: 99.83 جنيه للشراء، مقابل 100.80 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى في المصرف المتحد

سعر الدينار الكويتى في المصرف المتحد: 93.48 جنيه للشراء، مقابل 101.09 جنيه للبيع.

سعر عملة الكويت في بنك كريدى أجريكول

سعر الدينار الكويتى في بنك كريدى اجريكول: 95.51 جنيه للشراء، مقابل 102.98 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى في بنك بلوم مصر

سعر

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتى في بنك الكويت الوطنى

في بنك بلوم مصر: 95.54 جنيه للشراء، مقابل 100.53 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى في بنك الكويت الوطنى: 95.15 جنيه للشراء، مقابل 101.34 جنيه للبيع.

سعر عملة الكويت في بنك القاهرة

سعر الدينار الكويتى في بنك القاهرة: 100.40 جنيه للشراء، مقابل 101.13 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى في المصرف العربي الدولي

سعر الدينار الكويتى في المصرف العربي الدولي: 100.75 جنيه للشراء، مقابل 101.07 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية

سعر

اليوم في بنك الإسكندرية 97.43 جنيه للشراء، مقابل 101.09 جنيه للبيع.