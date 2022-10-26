سعر الدينار الكويتي اليوم الأربعاء 26-10-2022 نهاية التعاملات البنكية في مقابل الجنيه

سجل سعر الدينار الكويتي اليوم الأربعاء 26-10-2022 في نهاية التعاملات في مقابل الجنيه المصري 63.54 جنيه للشراء، و 63.80 جنيه للبيع، وفقا لتقرير متوسط أسعار الصرف الصادر من «البنك المركزي المصري»، وشهد ارتفاع أكثر من 5 قروش في أسعار الشراء والبيع، ويستعرض موقع «المال» فى تقريرًا تفصيليًا أسعار صرف عملة الكويت في عدد من البنوك الخاصة والأجنبية والعربية والحكومية، وفقا لشاشات التداول اللحظية المنتشرة بفروع البنوك، والمواقع الرسمية لها.

سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك الإسكندرية

حقق سعر الدينار الكويتي اليوم مقابل الجنيه، في بنك الإسكندرية، سعر صرف 59.72 جنيه للشراء، و 63.83 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري، 61.30 جنيه للشراء، و 63.78 للبيع.

سعر عملة الكويت في بنك الاستثمار العربي

وصل سعر الدينار الكويتي في البنك الاستثمار العربي، إلى 61.25 جنيه للشراء، و 65.41 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر

بلغ سعر الدينار الكويتي في بنك مصر مقابل الجنيه، 61.32 جنيه للشراء، و 65.76 للبيع.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي القطري

شهد سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي القطري سعر صرف، 61.23 جنيه للشراء، و 63.83 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك سايب

قدر سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري، في بنك سايب «Saib»، بـ 63.41 جنيه للشراء، و 63.83 للبيع.



سعر عملة الكويت في بنك الكويت الوطني

وفي بنك الكويت الوطني، حقق سعر الدينار الكويتي اليوم 59.92 جنيه للشراء، و 63.96 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك كريدي أجريكول مصر

بلغ بنك كريدي أجريكول مصر، سعر الدينار الكويتي بـ60.92 جنيه للشراء، و 65.71 للبيع.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي – مصر

سجل البنك الأهلي الكويتي – مصر، سعر الدينار الكويني مقابل الجنيه 62.47 جنيه للشراء، و 63.83 للبيع.

سعر عملة الكويت في المصرف العربي الدولي

وفي المصرف العربي الدولي، وصل سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه إلى 63.41 جنيه للشراء، و 63.81 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي

شهد سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي، 62.10 جنيه للشراء، و 63.80 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في مصرف أبوظبي الإسلامي

قدر سعر الدينار الكويتي اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي، بـ 62.60 جنيه للشراء، و 63.83 للبيع.