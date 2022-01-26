سعر الدينار الكويتي اليوم الأربعاء 26-1-2022 في مصر

أظهر التقرير الصباحي لـ”المال” استقرار سعر الدينار الكويتي اليوم الأربعاء 26 يناير 2022 في بداية التعاملات داخل عدد كبير من شبكات فروع البنوك الحكومية والخاصة، العاملة فى السوق المحلية المصرية، وعلى شاشات التداول اللحظية على موقع البنك المركزي المصري، عند 51.744 جنيه للشراء، و52.201 للبيع، وكذلك شركات الصرافة العاملة بمصر،طبقًا للتقرير الذي تقدمة منصة “المال” بشكل يومي خدمة لقرائها.

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي CIB

أظهر التقرير الصباحي لـ”المال” استقرار سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه، في البنك التجاري الدولي؛ أكبر البنوك الخاصة العاملة فى السوق المحلية المصرفية 49.37 جنيه للشراء، و52.07 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي

وعلى نفس مستويات أمس، استقر مستوى سعر شراء وبيع الدينار الكويتي داخل البنك الأهلي الكويتى مقابل الجنيه المصري عند 49.67 جنيه للشراء، و52.05 للبيع. الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي بالبنك الأهلي المتحد

وفي بداية التعاملات الصباحية استقرت مستويات سعر صرف الدينار الكويتي اليوم مقابل الجنيه المصري داخل شبكة فروع البنك الأهلي المتحد، جاء عند 50.6 جنيه للشراء، و51.9 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي مقابل الدولار الأمريكي

على نفس مستويات أمس استقر سعر صرف الدينار الكويتي أمام الدولار الأمريكي داخل البنوك المصرية، اليوم، عند 3.31 دولار.

سعر الدينار الكويتى بالبنك العربي الأفريقي الدولي

في بداية التعاملات الصباحية استقر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري داخل شبكة فروع البنك العربي الأفريقي عند 50.61 جنيه للشراء، و51.63 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي بالبنك الأهلي الكويتي

أظهر التقرير الصباحي لـ”المال” سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري داخل شبكة فروع البنك الأهلي الكويتي، عند 49.67 جنيه للشراء، و52.05 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية

أظهرت مستويات سعر صرف الدينار الكويتي استقراره مقابل الجنيه المصري بشبكة فروع بنك الإسكندرية، 49.23 جنيه للشراء، و52.16 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك SAIB

في بداية التعاملات الصباحية جاء سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري فى شبكة فروع بنك الشركة المصرفية عند 51.84 جنيه للشراء، و52.18 جنيه للبيع.