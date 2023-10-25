سعر الدينار الكويتي اليوم الأربعاء 25-10-2023 مقابل الجنيه في مستهل تعاملات البنوك

سجل سعر اليوم الأربعاء 25-10-2023 مقابل الجنيه المصري في مستهل التعاملات البنكية، بالبنوك العاملة بالقطاع المصرفي متوسط سعر صرف وصل إلى 99.77 جنيه للشراء، و100.12 جنيه للبيع، طبقا للتقرير الأخير الصادر عن «البنك المركزي المصري»، ويستعرض موقع «جريدة المال» من خلال التقرير اليومي التالي أسعار عملة دولة الكويت، وفقا لماكينات الصراف الآلي والمواقع الرسمية وشاشات التداول بالبنوك المصرية والعربية والأجنبية والإسلامية المختلفة.

سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك مصر

شهد سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك مصر، مقابل الجنيه المصري، 99.57 جنيه للشراء، و 99.90 للبيع.

سعر عملة الكويت في البنك الأهلي المصري

حقق سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري، أمام الجنيه المصري، 98.88 جنيه للشراء، و 99.90 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية

أما سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية، مقابل الجنيه المصري، 96.55 جنيه للشراء، و100.22 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك المصري الخليجي

قدر سعر الدينار الكويتي في البنك المصري الخليجي، أمام الجنيه المصري بـ 95.63 جنيه للشراء، و 100.30 للبيع.

سعر العملة الكويتية في مصرف أبو ظبي الإسلامي

طرح سعر الدينار الكويتي في مصرف أبو ظبي الإسلامي، مقابل الجنيه المصري بـ 98.09 جنيه للشراء، و100.22 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الكويت الوطني

و سعر الدينار الكويتي في بنك الكويت الوطني، أمام الجنيه المصري، 94.29 جنيه للشراء، و 100.47 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك بلوم

بلغ سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك بلوم، مقابل الجنيه المصري، 95.54 جنيه للشراء، و 100.53 للبيع.

سعر عملة دولة الكويت في بنك قطر الوطني الأهلي

سجل سعر الدينار الكويتي في بنك قطر الوطني الأهلي، أمام الجنيه المصري، 95.94 جنيه للشراء، و 100.22 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في المصرف المتحد

سعر الدينار الكويتي في المصرف المتحد، مقابل الجنيه المصري، 93.48 جنيه للشراء، و 100.22 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك التنمية الصناعية

وصل سعر في بنك التنمية الصناعية، أمام الجنيه المصري إلى 96.09 جنيه للشراء، و 99.90 للبيع.

سعر عملة الكويت في المصرف العربي الدولي

عرض سعر الدينار الكويتي في المصرف العربي الدولي، مقابل الجنيه المصري بـ 99.80 جنيه للشراء، و100.22 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك سايب

سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك سايب، أمام الجنيه المصري، 99.81 جنيه للشراء، و100.23 للبيع.