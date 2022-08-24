شهد سعر الدينار الكويتي اليوم الأربعاء 24-8-2022 في بداية التعاملات البنكية الصباحية استقرارًا نسبيًّا وفقًا لآخر تقرير صادر عن البنك المركزي عن متوسط أسعار العملات العربية والأجنبية، حيث بلغ مستوى: 62.07 جنيه للشراء، 62.41 جنيه للبيع، ويرصد موقع «جريدة المال» في التقرير التفصيلي التالي أسعار أسعار صرف عملة دولة الكويت، وفقًا لشاشات التداول اللحظية بفروع البنوك المصرية الحكومية والخاصّة، وفروع البنوك الإسلامية والتجارية الأجنبية العاملة بالسوق المصرفي المصري.

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك المصري الخليجي

بلغ سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري وفي البنك المصري الخليجي: 59.42 جنيه للشراء، و 62.40 جنيه للبيع، وفقًا لشاشات التداول اللحظية.

سعر صرف العملة الكويتية ببنك الاستثمار العربي

وبلغ سعر العملة الكويتية في بنك الاستثمار العربي مستوى: 59.31 جنيه للشراء، و 63.36 جنيه للبيع.

سعر العملة الكويتية في البنك الأهلي الكويتي مصر

وفي البنك الأهلي الكويتي مصر سجل سعر العملة الكويتية: 60.73 جنيه للشراء، و 62.42 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

وفي البنك الأهلي المصري؛ وصل سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه لمستوى: 59.96 جنيه للشراء، و 62.36 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي

سعر العملة الكويتية في بنك مصر

وفي بنك مصر؛ حقق سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري: 59.98 جنيه للشراء، و 62.36 جنيه للبيع.

سعر صرف الدينار الكويتي في مصرف أبو ظبي الإسلامي

بلغ سعر الدينار الكويتي اليوم مقابل الجنيه المصري في مصرف أبو ظبي الإسلامي؛: 60.85 جنيه للشراء، و 62.42 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الكويت الوطني

وصل سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري وفي بنك الكويت الوطني إلى: 58.60 جنيه للشراء، و 62.58 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي في بنك التنمية الصناعية

وفي بنك التنمية الصناعية وصل سعر الدينار الكويتي: 59.62 جنيه للشراء، و 62.38 جنيه للبيع.

سعر العملة الكويتية في المصرف المتحد

وفي المصرف المتحد بلغ سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري: 57.93 جنيه للشراء، و 62.42 جنيه للبيع.

سعر عملة الكويت في البنك التجاري الدولي

وفي البنك التجاري الدولي وصل سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري: 60.30 جنيه للشراء، و 62.42 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك العربي الأفريقي

ووصل سعر الدينار الكويتي اليوم أمام الجنيه المصري وفي البنك العربي الإفريقي: 59.37 جنيه للشراء، و 65.31 جنيه للبيع.