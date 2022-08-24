شهد سعر الدينار الكويتي اليوم الأربعاء 24-8-2022 في نهاية التعاملات اليومية بالبنوك، انخفاضًا طفيفًا في الشراء، واستقرارًا عند البيع، ووصل سعره في البنك المركزي المصري وفق آخر تقرير صادر عن متوسط سعر صرف العملات، إلى 62.13 جنيه للشراء، و62.40 جنيه للبيع، ويرصد موقع «جريدة المال» في بيان تفصيلي، أبرز أسعار صرف العملة الكويتية في عدد من البنوك الحكومية والخاصة والأجنبية، وفق المواقع الرسمية للبنوك، وما توضحه شاشات التداول اللحظية في البنوك.

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك الأهلي المصري

بلغ سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري، 59.97 جنيه للشراء، و62.37 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر

وصل سعر صرف الدينار الكويتي في بنك مصر، إلى 60 جنيه للشراء، و62.37 جنيه للبيع.

سعر صرف العملة الكويتية في البنك التجاري الدولي

بلغ سعر صرف الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي، 60.36 جنيه للشراء، و62.39 جنيه للبيع.

سعر صرف الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية

وصل سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية، إلى 58.40 جنيه للشراء، و62.43 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك العربي الإفريقي الدولي

بلغ سعر الدينار الكويتي في البنك العربي الإفريقي الدولي، 59.42 جنيه للشراء، و65.36 جنيه للبيع.

سعر صرف عملة دولة الكويت في مصرف أبو ظبي الإسلامي

سجل سعر الدينار الكويتي اليوم في مصرف أبو ظبي الإسلامي، 60.88 جنيه للشراء، و62.43 جنيه للبيع.

سعر صرف الدينار الكويتي في بنك التعمير والإسكان

وصل سعر الدينار الكويتي في بنك التعمير والإسكان، إلى 59.85 جنيه للشراء، و62.54 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك المصري الخليجي

سجل سعر الدينار الكويتي في البنك المصري الخليجي، 59.45 جنيه للشراء، و62.51 جنيه للبيع.

سعر العملة الكويتية في بنك الاستثمار العربي

وفي بنك الاستثمار العربي، سجل سعر الدينار الكويتي 59.31 جنيه للشراء، و63.36 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الكويت الوطني

أما في بنك الكويت الوطني، فبلغ سعر الدينار الكويتي 58.65 جنيه للشراء، و62.63 للبيع.

سعر العملة الكويتية في البنك الأهلي الكويتي

وفي البنك الأهلي الكويتي، وصل سعر الدينار الكويتي إلى 60.76 جنيه للشراء، و62.43 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك المصرف المتحد

وصل سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك المصرف المتحد، إلى 57.96 جنيه للشراء، و62.43 جنيه للبيع.