سعر الدينار الكويتي اليوم الأربعاء 24-6-2021 في مصر

شهدت مستويات سعر الدينار الكويتي اليوم الخميس الموافق 24 يونيو 2021 حالة من الارتفاع مقابل الجنيه المصري، في بداية التداولات، داخل شبكة فروع عدد كبيرمن البنوك الحكومية والخاصة، وشركات الصرافة التي تعمل في السوق المصرفية المصرية، فيما سجل متوسط سعر الدينار الكويتي أمس 51.79 جنيه للشراء، و52.25 للبيع، وفقاً للسعر المعلن للموقع الخاص بالبنك المركزي المصري، يذكر أن قرار تحرير سعر الصرف قبل 5 سنوات عزز من قوة ومتانة الاقتصاد المصري وسلامة الإجراءات المطبقة في الحفاظ على استقرار أداء الجنية أمام العملات الأخري ومنها الدينار الكويتي في البنوك التي جاءت كالآتي:

الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي

أظهرت أحدث مؤشرات شاشات التداول اللحظية وصول سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري إلى مستوى 48.60 جنيه للشراء، و52.74 جنيه للبيع، بحسب التحديث الأخير، بشبكة فروع أكبر مصرف خاص في السوق المصرفية البنك التجاري الدولي CIB. سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي

ومن ناحية أخرى ارتفع سعر صرف الكويتي بنحو 3 قروش مقابل نظيره المحلي إلى مستوى 49.54 جنيه للشراء، و52.20 جنيه للبيع، داخل شبكة فروع البنك الأهلي الكويتي، بحسب شاشات التداول اللحظية الخاصة بالمصرف

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية

وفي بداية التعاملات الصباحية زاد مستوى سعر صرف العملة الخليجية، مقابل العملة المصرية إلى 48.31 جنيه للشراء، و52.20 للبيع، داخل شبكة فروع بنك الإسكندرية ، بحسب آخر تحديث على العملات العربية اليوم.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

كما أرتفعت مستويات سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري بأكبر بنك حكومي في مصر البنك الأهلي المصري لتأتي عند 49.08جنيه للشراء، و52.12 للبيع، فى أحدث مؤشرات التداول بحسب تقرير المال على العملات العربية.

سعر الدينار مقابل الدولار

ومن ناحية أخرى .. وصل سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الدولار الأمريكي اليوم الأربعاء إلى 3.32 دولار، وفق آخِر تحديث له داخل السوق، بحسب تقرير المال على العملات اليوم

سعر الدينار الكويتي مقابل الريال السعودي

وأعلنت المؤشرا اللحظية لشاشات التداول وصول مستويات سعر صرف الدينار الكويتي أمام الريال السعودي إلى مستوى 12.45 ريال، وفقاً لآخر تحديث للعملات العربية.