سعر الدينار الكويتي اليوم الأربعاء 24-5-2023 مقابل الجنيه

أظهرت التعاملات الصباحية استقرار سعر

سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك التعمير والإسكان

اليوم الأربعاء 24-5-2023 في بداية التعاملات الصباحية، أمام الجنيه المصري، وفقًا للتحديثات الأخيرة على شاشات التداولات اللحظية دخل فروع البنوك العربية والأجنبية الإسلامية والمتخصصة والتجارية، ليصل متوسط سعر عملة الكويت 100.41 جنيه للشراء، و 100.76 للبيع، بحسب اخر تحديثات الموقع الرسمي للبنك المركزي على أسعار العملات الأجنبية والعربية في القطاع المصرفي المصري.

اظهر الموقع الرسمي لبنك التعمير والإسكان وصول سعر

سعر الدينار الكويتي فى البنك الأهلى المصرى

الكويتي أمام الجنيه في بداية تعاملاته الصباحية عند مستوى 96.99 جنيه للشراء، و 100.71 للبيع.

وحافظ سعر الدينار الكويتي على مستواه داخل البنك الأهلي المصري أمام الجنيه المصري عند 99.49 جنيه للشراء، و 100.42 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر

أظهرت التحديثات الأخيرة على العملة الكويتية تسجيل الدينار داخل بنك مصر 99.48 جنيه للشراء، و 100.42 للبيع.

سعر الدينار الكويتي

سعر عملة الكويت في بنك الكويت الوطني

سجل سعر الدينار الكويتي 94.80 جنيه للشراء، و 101.07 للبيع، على شاشات التداولات اللحظية ببنك الكويت الوطني.

سعر العملة الكويتية في بنك القاهرة

وعرض بنك القاهرة سعر الدينار الكويتي في بداية التعاملات الصباحية عند 100.40 جنيه للشراء، و 100.72 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك كريدى آجريكول مصر

أظهرت التحديثات الأخيرة على العملات وصول الدينار الكويتي ببنك كريدي أجريكول لمستويات 95.51 جنيه للشراء، و 102.98 للبيع.

سعر عملة الكويت في المصرف المتحد

بين التقرير الصباحي للمال وصول سعر الدينار الكويتي ببنك المصرف المتحد إلى 93.48 جنيه للشراء، و 100.74 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي

سعر العملة الكويتية في البنك الأهلي الكويتي

أظهرت التعاملات الصباحية بالبنك الأهلي الكويتي وصول سعر الدينار الكويتي لمستوى 97.82 جنيه للشراء، و 100.78 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك المصري الخليجي

أظهر الموقع الرسمي لإيجي بنك تسجيل سعر الدينار الكويتي بالبنك المصري الخليجي 95.63 جنيه للشراء، و 100.87 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك قطر الأهلي الوطني

أظهرت اخر التحديثات استقرار سعر الدينار ببنك QNB أمام الجنيه عند مستويات 95.94 جنيه للشراء، و 100.72 للبيع.