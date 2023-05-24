سعر الدينار الكويتي اليوم الأربعاء 24-5-2023 أمام الجنيه بختام التداولات

شهد سعر

سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك القاهرة

اليوم الأربعاء 24-5-2023 انخفاضا مقابل الجنيه المصري بقيم تتراوح بين 1-9 قروش للشراء والبيع بختام عمليات التداول المصرفية، وجاء متوسط سعر عملة الكويت جنيه للشراء 100.33، و 100.68 للبيع، وفقاً للتقرير الصادر بالموقع الإلكتروني الرسمي للبنك المركزي المصري بمتوسطات أسعار الصرف للعملات الأجنبية والعربية، وماكينات الصراف الألى وشاشات التداول اللحظي بفروع البنوك المحلية والأجنبية بالسوق المصرفية بمصر.

سعر الدينار الكويتى اليوم في بنك القاهرة، أمام الجنيه، 100.40 جنيه للشراء، و 100.74 للبيع.

سعر العملة الكويتية في بنك قطر الوطني الأهلي

سعر الدينار الكويتى في بنك قطر الوطني الأهلي، أمام الجنيه، 95.94 جنيه للشراء، و 100.74 للبيع.

سعر العملة الكويتية في المصرف المتحد

سعر الدينار الكويتى في المصرف المتحد ، أمام الجنيه، 93.48 جنيه للشراء، و 100.74 للبيع.

سعر العملة الكويتية في بنك الإستثمار العربي

سعر الدينار الكويتى في بنك الإستثمار العربي، أمام الجنيه، 96.03 جنيه للشراء، و 102.51 للبيع.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتى في بنك الكويت الوطني

سعر الدينار الكويتى في بنك الكويت الوطني، أمام الجنيه، 94.80 جنيه للشراء، و 101.07 للبيع.

سعر الدينار الكويتى في بنك التنمية الصناعية

سعر

سعر الدينار الكويتى في البنك الأهلي الكويتي – مصر

في بنك التنمية الصناعية، أمام الجنيه، 96.09 جنيه للشراء، و 100.42 للبيع.

سعر الدينار الكويتى في البنك الأهلي الكويتي – مصر، أمام الجنيه، 97.82 جنيه للشراء، و 100.74 للبيع.

سعر الدينار الكويتى في بنك مصر

سعر الدينار الكويتى في بنك مصر، أمام الجنيه، 99.47 جنيه للشراء، و 100.42 للبيع.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتى في البنك الأهلي المصري

سعر الدينار الكويتى في البنك الأهلي المصري، أمام الجنيه، 99.46 جنيه للشراء، و 100.42 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك المصرف العربي الدولي

سعر الدينار الكويتي في بنك المصرف العربي الدولي، أمام الجنيه، 100.39 جنيه للشراء، و 100.74 للبيع.

سعر الدينار الكويتى في البنك المصري الخليجي

سعر

اليوم في البنك المصري الخليجي، أمام الجنيه، 95.63 جنيه للشراء، و100.87 للبيع.