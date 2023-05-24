سعر الدينار الكويتي اليوم الأربعاء 24-5-2023 أمام الجنيه بختام التداولات

شهد سعر
سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك القاهرة
سعر الدينار الكويتى اليوم في بنك القاهرة، أمام الجنيه، 100.40 جنيه للشراء، و 100.74 للبيع.
سعر العملة الكويتية في بنك قطر الوطني الأهلي
سعر الدينار الكويتى في بنك قطر الوطني الأهلي، أمام الجنيه، 95.94 جنيه للشراء، و 100.74 للبيع.
سعر العملة الكويتية في المصرف المتحد
سعر الدينار الكويتى في المصرف المتحد ، أمام الجنيه، 93.48 جنيه للشراء، و 100.74 للبيع.
سعر العملة الكويتية في بنك الإستثمار العربي
سعر الدينار الكويتى في بنك الإستثمار العربي، أمام الجنيه، 96.03 جنيه للشراء، و 102.51 للبيع.
سعر الدينار الكويتى في بنك الكويت الوطني
سعر الدينار الكويتى في بنك الكويت الوطني، أمام الجنيه، 94.80 جنيه للشراء، و 101.07 للبيع.
سعر الدينار الكويتى في بنك التنمية الصناعية
سعر
سعر الدينار الكويتى في البنك الأهلي الكويتي – مصر
سعر الدينار الكويتى في البنك الأهلي الكويتي – مصر، أمام الجنيه، 97.82 جنيه للشراء، و 100.74 للبيع.
سعر الدينار الكويتى في بنك مصر
سعر الدينار الكويتى في بنك مصر، أمام الجنيه، 99.47 جنيه للشراء، و 100.42 للبيع.
سعر الدينار الكويتى في البنك الأهلي المصري
سعر الدينار الكويتى في البنك الأهلي المصري، أمام الجنيه، 99.46 جنيه للشراء، و 100.42 للبيع.
سعر الدينار الكويتي في بنك المصرف العربي الدولي
سعر الدينار الكويتي في بنك المصرف العربي الدولي، أمام الجنيه، 100.39 جنيه للشراء، و 100.74 للبيع.
سعر الدينار الكويتى في البنك المصري الخليجي
سعر