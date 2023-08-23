سعر الدينار الكويتي اليوم الأربعاء 23-8-2023 أمام الجنيه بمستهل التعاملات

أظهرت التعاملات الصباحية على مواقع البنوك الإلكترونية وصول متوسط سعر الدينار الكويتي اليوم الأربعاء 23-8-2023، إلى 100.08 جنيه للشراء، و 100.43 جنيه للبيع، بحسب اخر تحديث على موقع البنك المركزي المصري في اخر تحديث له على متوسط أسعار العملات العربية والأجنبية في السوق، وتستعرض جريدة المال في بداية التداولات اليومية على مستويي شراء وبيع أمام نظيرها في السوق المحلية الجنيه المصري بالبنوك العاملة في مصر سواء الحكومية والخاصة والأجنبية والعربية، وجاءت مستويات الشراء والبيع في السطور التالية على نحو التالي:

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك الأهلي المصري

أظهرت شاشات التداولات اللحظية وصول سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك الأهلي المصري إلى 99.15 جنيه للشراء، و100.07 جنيه للبيع.

سعر العملة الكويتية في بنك المصرف المتحد

بلغ سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه داخل بنك المصرف المتحد في بداية التعاملات الصباحية 93.48 جنيه للشراء، و100.56 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر

عرضت فروع بنك مصر سعر الدينار الكويتي في بداية تعاملاته الصباحية عند مستويات 99.84 جنيه للشراء، و100.19 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك قطر الوطني الأهلي

سجل مستويي شراء وبيع الدينار الكويتي أمام نظيره المصري داخل بنك QNB ببداية التعاملات 95.94 جنيه للشراء، 100.39جنيه للبيع.

سعر عملة دولة الكويت في مصرف أبوظبي الإٍسلامي

عرضت فروع مصرف أبوظبي الإسلامي سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري عند مستويات 98.09 جنيه للشراء، و100.56 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية

عرض الموقع الإلكتروني لبنك مصر سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه بداية التعاملات عند 96.80 جنيه للشراء، و100.52 جنيه للبيع.

سعر عملة الكويت في بنك التعمير والإسكان

حاء سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري في بداية التعاملات داخل بنك التعمير والإسكان عند 96.99 جنيه للشراء، و100.56 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في المصري الخليجي

وصل سعر الدينار الكويتي بالبنك المصري الخليجي أمام المصري ببداية التعاملات 95.63 جنيه للشراء، و100.51 جنيه للبيع.

سعر العملة الكويتية في البنك التجاري الدولي

عرض الموقع الإلكتروني سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري ببنك CIB عند 97.30 جنيه للشراء، و100.51للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك القاهرة

بلغ سعر الدينار الكويتي اليوم مقابل الجنيه بفروع بنك القاهرة 100.30 جنيه للشراء، و100.38 للبيع.