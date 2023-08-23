سعر الدينار الكويتي اليوم الأربعاء 23-8-2023 أمام الجنيه في الختام

فقد سعر الدينار الكويتي اليوم الأربعاء 23-8-2023، قروشًا طفيفة أمام الجنيه المصري في ختام التداولات مقارنة بالأسعار المعلنة أمس داخل البنوك، ليصل متوسط سعر العملة الكويتية في السوق المحلية 100 جنيه للشراء، و100.34 جنيه للبيع، وفقًا لآخر تحديث على موقع البنك المركزي المصري في آخر تحديث له على متوسط أسعار العملات العربية والأجنبية في السوق، وتقدم المال مسحًا على مستوى الشراء والبيع أمام نظيرها في السوق المحلية، وجاءت المستويات عند:

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الدينار الكويتي اليوم أمام الجنيه المصري بختام التعاملات بالبنك الأهلي المصري 99.12 جنيه للشراء، و100.19 جنيه للبيع.

سعر العملة الكويتية في بنك SAIB

عرض بنك SAIB سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري عند مستويا ت 100.05 جنيه للشراء، و100.52 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر

بلغ سعر الدينار الكويتي امام نظيره المصري بختام التداولات داخل فروع بنك مصر 99.79 جنيه للشراء، و100.19 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك قطر الوطني الأهلي

وصل الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري بفروع بنك قطر الوطني الأهلي المصري إلى 95.94 جنيه للشراء، 100.51جنيه للبيع.

سعر عملة دولة الكويت في مصرف أبوظبي الإٍسلامي

سجل فروع مصرف أبوظبي الإسلامي سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري عند مستويات 98.09 جنيه للشراء، و100.56 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الكويت الوطني

عرضت شاشات التداولات لبنك الكويت الوطني سعر الدينار الكويتي في الختام عند 94.54 جنيه للشراء، و100.77 جنيه للبيع.

سعر عملة الكويت في بنك التعمير والإسكان

وصل سعر الدينار الكويتي داخل بنك التعمير والإسكان أمام الجنيه المصري إلى 96.99 جنيه للشراء، و100.51 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك التنمية الصناعية

بلغ سعر الدينار الكويتي أمام داخل فروع بنك التنمية الصناعية 96.09 جنيه للشراء، و100.19 جنيه للبيع.

سعر العملة الكويتية في بنك الأهلي المتحد

عرضت فروع سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري ببنك الأهلي المتحد عند 99.11 جنيه للشراء، و100.51للبيع.

سعر الدينار الكويتي في المصرف العربي الدولي

بلغ سعر الدينار الكويتي اليوم مقابل الجنيه بفروع المصرف العربي الدولي 100.26 جنيه للشراء، و100.63 للبيع.