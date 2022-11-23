سعر الدينار الكويتي اليوم الأربعاء 23-11-2022 مقابل الجنيه في بداية التعاملات البنكية

استقر سعر الدينار الكويتي اليوم الأربعاء 23-11-2022 في بداية التعاملات البنكية مقابل الجنيه المصرى، بالبنوك المصرية والعربية والأجنبية والإسلامية، وسجل 79.30 جنيه للشراء، و 79.60 جنيه للبيع، طبقا لأخر تقرير لمتوسط أسعار الصرف الصادر عن «البنك المركزى المصرى»، ويقدم موقع «جريدة المال» في هذا التقرير أسعار صرف عملة دولة الكويت، بالبنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصرى، وفقا لشاشات التداول اللحظية، ومواقعها الرسمية.

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك المصرى الخليجى

سجل سعر الدينار الكويتي في البنك المصرى الخليجى مقابل الجنيه المصرى 76.04 جنيه للشراء، و 79.80 للبيع.

سعر عملة الكويت في بنك كريدي أجريكول- مصر

بلغ سعر الدينار الكويتي في بنك كريدي أجريكول- مصر أمام الجنيه المصرى، 75.72 جنيه للشراء، و 81.72 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك التجارى الدولى

وصل سعر الدينار الكويتي في البنك التجارى الدولى مقابل الجنيه المصرى إلى 77.27 جنيه للشراء، و 79.73 للبيع.

سعر عملة دولة الكويت في بنك الإسكندرية

حقق سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية أمام الجنيه المصري 76.38 جنيه للشراء، و 79.68 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلى الكويتى

قدر سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك الأهلى الكويتى مقابل الجنيه المصري بــ 77.48 جنيه للشراء، و 79.68 للبيع.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي في بنك الإستثمار العربى

شهد سعر الدينار الكويتي في بنك الإستثمار العربى أمام الجنيه المصري 76.18 جنيه للشراء، و 81.21 للبيع.

سعر عملة الكويت في البنك الأهلى القطرى

سجل سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلى القطرى مقابل الجنيه المصري 76.07 جنيه للشراء، و 79.68 للبيع.

سعر عملة دولة الكويت في بنك التنمية الصناعية

بلغ سعر الدينار الكويتي في بنك التنمية الصناعية أمام الجنيه المصري 76.43 جنيه للشراء، و 79.68 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر

وصل سعر الدينار الكويتي في بنك مصر، مقابل الجنيه المصرى إلى 76.69 جنيه للشراء، و 79.55 للبيع.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي في بنك بلوم

حقق سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك بلوم أمام الجنيه المصرى 79.35 جنيه للشراء، و 79.65 للبيع.

سعر عملة الكويت في البنك الأهلى المصرى

قدر سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلى المصرى مقابل الجنيه المصرى بــ 76.62 جنيه للشراء، و 79.55 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك سايب

شهد سعر الدينار الكويتي في بنك سايب أمام الجنيه المصرى 79.36 جنيه للشراء، و 79.71 للبيع.

سعر عملة دولة الكويت في المصرف العربى الدولى

سجل سعر الدينار الكويتي في المصرف العربى الدولى مقابل الجنيه المصرى 79.38 جنيه للشراء، و 79.68 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في مصرف أبو ظبى الإسلامى

بلغ سعر الدينار الكويتي اليوم في مصرف أبو ظبى الإسلامى أمام الجنيه المصرى 77.87 جنيه للشراء، و 79.65 للبيع.