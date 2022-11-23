صعد سعر الدينار الكويتي اليوم الأربعاء 23-11-2022 في نهاية التعاملات البنكية اليومية، بمقدار 20 قرشًا، وبحسب تحديث موقع البنك المركزي المصري، فقد وصلت العملة الكويتية إلى متوسط سعر صرف 79.50 جنيه للشراء، 79.86 للبيع، واستمر تأرجح الدينار الكويتي الأيام الماضية بين الصعود والهبوط، وتقدم جريدة “المال” استعراضًا لأسعار صرف العملات العربية والأجنبية أمام الجنيه المصري في البنوك العاملة في مصر.

سعر الدينار الكويتي اليوم في المصرف المتحد

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في المصرف المتحد: 74.18 جنيه للشراء، 79.80 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية: 76.49 جنيه للشراء، 79.80 للبيع.

سعر العملة الكويتية في البنك التجاري الدولي

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي: 77.33 جنيه للشراء، 79.87 للبيع.

سعر العملة الكويتية في بنك مصر

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في بنك مصر: 76.82 جنيه للشراء، 79.68 للبيع.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي الكويتي: 77.77 جنيه للشراء، 79.80 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك كريدي أجريكول

سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك كريدي أجريكول: 75.78 جنيه للشراء، 81.78 للبيع.

سعر العملة الكويتية في المصرف العربي الدولي

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في المصرف العربي الدولي: 79.50 جنيه للشراء، 79.80 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الاستثمار العربي

سعر الدينار الكويتي في بنك الاستثمار العربي: 76.37 جنيه للشراء، 81.41 للبيع.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري: 76.88 جنيه للشراء، 79.68 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك سايب

سعر الدينار الكويتي في بنك سايب مقابل الجنيه المصري: 79.48 جنيه للشراء، 79.83 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك بلوم مصر

سعر الدينار الكويتي في بنك بلوم مصر مقابل الجنيه المصري: 79.50 جنيه للشراء، 79.80 للبيع.

سعر العملة الكويتية في البنك الأهلي القطري

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه في البنك الأهلي القطري: 76.13 جنيه للشراء، 79.80 للبيع.