سعر الدينار الكويتي اليوم الأربعاء 22-3-2023 ببداية التعاملات في مصر

حقق سعر
سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك الأهلي القطري
بلغ سعر
سعر الدينار الكويتي في بنك الاستثمار العربي
وصل سعر الدينار الكويتي في بنك الاستثمار العربي إلى 96.03 جنيه للشراء، و 102.51 للبيع.
سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي
وسجل سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي، 97.82 جنيه للشراء، و 101.02 للبيع.
سعر الدينار الكويتي في بنك التنمية الصناعية
وفي بنك التنمية الصناعية، حقق سعر الدينار الكويتي مستوى صرف عند: 96.09 جنيه للشراء، و 100.70 للبيع.
سعر الدينار الكويتي في المصرف العربي الدولي
وعرض المصرف العربي الدولي، سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري بـ 100.60 جنيه للشراء، و 101.02 للبيع.
سعر عملة الكويت في بنك كريدي أجريكول مصر
وحقق سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك كريدي أجريكول مصر، 95.51 جنيه للشراء، و 102.98 للبيع.
سعر عملة الكويت في بنك سايب
وأما سعر الدينار الكويتي في بنك سايب، بلغ مستوى صرف عند: 100.60 جنيه للشراء، و 101.03 للبيع.
سعر الدينار الكويتي في المصرف المتحد
وقدّر المصرف المتحد، سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري بـ 93.48 جنيه للشراء، و 101.02 للبيع.
سعر الدينار الكويتي في بنك مصر
أما سعر
سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري
وطرح البنك الأهلي المصري، سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري بـ 99.69 جنيه للشراء، و 100.70 للبيع.
سعر عملة الكويت في البنك التجاري الدولي
وصل سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي إلى 97.30 جنيه للشراء، و 101.02 للبيع.
سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية
وبلغ سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك الإسكندرية، 97.30 جنيه للشراء، و 101.02 للبيع.