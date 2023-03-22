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سعر الدينار الكويتي اليوم الأربعاء 22-3-2023 أمام الجنيه بختام التعاملات

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حقق 100.70 للبيع بالبنوك

سعر الدينار الكويتي اليوم الأربعاء 22-3-2023 أمام الجنيه بختام التعاملات
شيرين راغب

شيرين راغب

4:00 م, الأربعاء, 22 مارس 23

ارتفع سعر

الدينار الكويتى
اليوم الأربعاء 22-3-2023، أمام الجنيه، بقيمة 6 قروش للشراء والبيع، في ختام تعاملات البنوك الصباحية، وبلغ متوسط سعر صرف العملة الكويتية 100.60 جنيه للشراء، و100.95 للبيع، وفقا لما ورد بالبيان اليومي المنشور على الموقع الإلكتروني للبنك المركزى المصرى بمتوسطات سعر صرف العملات الأجنبية والعربية، مقابل الجنيه، وبناء على جولة بين شاشات التداول اللحظي المنتشرة بفروع البنوك المصرية والأجنبية العاملة بالسوق المصرفية ومواقع البنوك الإلكترونية.

سعر الدينار الكويتى اليوم في بنك قطر الوطني الأهلى

وصل سعر الدينار الكويتى اليوم في بنك قطر الوطني الأهلى، مقابل الجنيه إلى 95.94 جنيه للشراء، و 101.02 للبيع.

سعر العملة الكويتية في المصرف المتحد

جاء سعر الدينار الكويتى في المصرف المتحد ، مقابل الجنيه، لـ 93.48 جنيه للشراء، و 101.02 للبيع.

سعر الدينار الكويتى في البنك الأهلى الكويتي- مصر

شهد سعر الدينار الكويتى في البنك الأهلى الكويتى- مصر، مقابل الجنيه، 97.82 جنيه للشراء، و 101.02 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية

بلغ سعر الدينار الكويتى في بنك الإسكندرية، مقابل الجنيه، 97.30 جنيه للشراء، و 101.02 للبيع.

سعر الدينار الكويتي
سعر الدينار الكويتي

سعر عملة دولة الكويت في بنك التنمية الصناعية

قُدر سعر

الدينار الكويتى
في بنك التنمية الصناعية، مقابل الجنيه، بـ 96.09 جنيه للشراء، و 100.70 للبيع.

سعر الدينار الكويتى في بنك مصر

طُرح سعر الدينار الكويتى في بنك مصر، مقابل الجنيه، بقيمة 99.69 جنيه للشراء، و 100.70 للبيع.

سعر الدينار الكويتى في بنك الكويت الوطنى

عُرض سعر الدينار الكويتى في بنك الكويت الوطنى، مقابل الجنيه، بقيمة 95.07 جنيه للشراء، و 101.28 للبيع.

سعر الدينار الكويتى في البنك التجارى الدولى

وصل سعر الدينار الكويتى في البنك التجارى الدولى، مقابل الجنيه، إلى 97.30 جنيه للشراء، و 101.02 للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم
سعر الدينار الكويتي

سعر عملة الكويت في البنك الأهلى المصرى

توقف سعر الدينار الكويتى في البنك الأهلى المصرى، مقابل الجنيه، عند 99.69 جنيه للشراء، و 100.70 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك سايب

ثبت سعر الدينار الكويتى في بنك سايب، مقابل الجنيه، عند 100.60جنيه للشراء، و 101.03 للبيع.

سعر الدينار الكويتى في بنك الاستثمار العربي

جاء سعر

الدينار الكويتى
اليوم في بنك الاستثمار العربي، مقابل الجنيه، 96.03 جنيه للشراء، و 102.51 للبيع.

شيرين راغب

شيرين راغب

4:00 م, الأربعاء, 22 مارس 23