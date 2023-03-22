سعر الدينار الكويتي اليوم الأربعاء 22-3-2023 أمام الجنيه بختام التعاملات

ارتفع سعر
سعر الدينار الكويتى اليوم في بنك قطر الوطني الأهلى
وصل سعر الدينار الكويتى اليوم في بنك قطر الوطني الأهلى، مقابل الجنيه إلى 95.94 جنيه للشراء، و 101.02 للبيع.
سعر العملة الكويتية في المصرف المتحد
جاء سعر الدينار الكويتى في المصرف المتحد ، مقابل الجنيه، لـ 93.48 جنيه للشراء، و 101.02 للبيع.
سعر الدينار الكويتى في البنك الأهلى الكويتي- مصر
شهد سعر الدينار الكويتى في البنك الأهلى الكويتى- مصر، مقابل الجنيه، 97.82 جنيه للشراء، و 101.02 للبيع.
سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية
بلغ سعر الدينار الكويتى في بنك الإسكندرية، مقابل الجنيه، 97.30 جنيه للشراء، و 101.02 للبيع.
سعر عملة دولة الكويت في بنك التنمية الصناعية
قُدر سعر
سعر الدينار الكويتى في بنك مصر
طُرح سعر الدينار الكويتى في بنك مصر، مقابل الجنيه، بقيمة 99.69 جنيه للشراء، و 100.70 للبيع.
سعر الدينار الكويتى في بنك الكويت الوطنى
عُرض سعر الدينار الكويتى في بنك الكويت الوطنى، مقابل الجنيه، بقيمة 95.07 جنيه للشراء، و 101.28 للبيع.
سعر الدينار الكويتى في البنك التجارى الدولى
وصل سعر الدينار الكويتى في البنك التجارى الدولى، مقابل الجنيه، إلى 97.30 جنيه للشراء، و 101.02 للبيع.
سعر عملة الكويت في البنك الأهلى المصرى
توقف سعر الدينار الكويتى في البنك الأهلى المصرى، مقابل الجنيه، عند 99.69 جنيه للشراء، و 100.70 للبيع.
سعر الدينار الكويتي في بنك سايب
ثبت سعر الدينار الكويتى في بنك سايب، مقابل الجنيه، عند 100.60جنيه للشراء، و 101.03 للبيع.
سعر الدينار الكويتى في بنك الاستثمار العربي
جاء سعر