سعر الدينار الكويتي اليوم الأربعاء 22-11-2023 ببداية التعاملات مقابل الجنيه

أظهر آخر تقرير صادر من البنك المركزي المصري عن متوسط سعر الدينار الكويتي اليوم الأربعاء 22-11-2023 وصوله مقابل الجنيه المصري إلى 100.12 جنيه للشراء، و 100.47 للبيع، في بداية التعاملات اليومية للبنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري.

وينشر موقع جريدة المال تقريرًا تفصيليًا عن أسعار صرف وفقًا لشاشات التداول اللحظية المنتشرة في الأفرع وعدد من المواقع الإلكترونية الرسمية للبنوك الحكومية والخاصة والأجنبية والعربية.

سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك سايب

سجل سعر الدينار الكويتي اليوم مقابل الجنيه المصري في بنك سايب، 100.11 جنيه للشراء، و 100.49 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

وصل سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه في البنك الأهلي المصري إلى 99.19 جنيه للشراء، و 100.16 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الكويت الوطني

وعرض بنك الكويت الوطني، سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري بـ 94.60 جنيه للشراء، و 100.75 للبيع.

سعر عملة الكويت في بنك القاهرة

وحقق سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري في بنك القاهرة، 99.73 جنيه للشراء، و 100.49 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك قطر الوطني الأهلي

وطرح بنك قطر الوطني الأهلي، سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري بـ 95.94 جنيه للشراء، و 100.49 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي

وقدّر البنك التجاري الدولي، سعر الدينار الكويتي اليوم بـ 97.30 جنيه للشراء، و 100.49 للبيع.

سعر عملة الكويت في بنك مصر

وبلغ سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري في بنك مصر، 99.88 جنيه للشراء، و 100.17 للبيع.

سعر عملة الكويت في بنك الإسكندرية

أما سعر في بنك الإسكندرية، حقق مستوى صرف عند: 96.83 جنيه للشراء، و 100.49 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي – مصر

وسجل سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي – مصر، 97.73 جنيه للشراء، و 100.49 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك المصري الخليجي

وفي البنك المصري الخليجي، حقق سعر الدينار الكويتي مستوى صرف عند: 95.63 جنيه للشراء، و 100.54 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في المصرف العربي الدولي

وصل سعر الدينار الكويتي في المصرف العربي الدولي إلى 100.10 جنيه للشراء، و 100.49 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك كريدي أجريكول مصر

وبلغ سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك كريدي اجريكول مصر، 95.51 جنيه للشراء، و 102.98 للبيع.