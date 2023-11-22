سعر الدينار الكويتي اليوم الأربعاء 22-11-2023 مقابل الجنيه في الختام

تراجع سعر الدينار الكويتي اليوم الأربعاء 22-11-2023 في ختام التداولات اليومية على شاشات التداولات اللحظية والمواقع الإلكترونية بفروع البنوك العاملة في السوق المحلية، أمام نظيره العملة المحلية المصري، ليعرض البنك المركزي على شاشاته المختصة بنشر متوسط أسعار العملات العربية والأجنبية في مصر عند العملة الكويتية 100.11 جنيه للشراء، و 100.46 للبيع، في اخر تحديث له، لتقدم البوابة الإلكترونية لجريدة المال مسحًا صرف بحسب جولة أجراها فريق المال على العملة الكويتية داخل أبرز البنوك العاملة في مصر، والتي جاءت عند مستويات:

سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك القاهرة

في ختام التعاملات جاء سعر الدينار الكويتي اليوم مقابل نظيره الجنيه المصري داخل فروع بنك القاهرة عند 99.73 جنيه للشراء، و 100.49 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك قطر الوطني الأهلي

عرض بنك قطر الوطني الأهلي سعر الدينار الكويتي مقابل نظيره الجنيه المصري في الختام عند 95.94 جنيه للشراء، و 100.49 للبيع

سعر العملة الكويتية في البنك التجاري الدولي

أتاح البنك التجاري الدولي شراء وبيع سعر الدينار الكويتي في الختام مقابل نظيره الجنيه المصري عند 97.30 جنيه للشراء، و 100.49 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر

وصل سعر الدينار الكويتي مقابل نظيره الجنيه المصري في الختام داخل فروع بنك مصر إلى 99.86 جنيه للشراء، و 100.16 للبيع.

سعر عملة دولة الكويت في بنك الإسكندرية

جاء سعر مقابل نظيره الجنيه المصري بفروع بنك الإسكندرية في الختام عند 96.82 جنيه للشراء، و 100.49 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في المصرف العربي الدولي

جاء سعر الدينار الكويتي أمام نظيره الجنيه المصري داخل فروع المصرف العربي الدولي عند 100.09 جنيه للشراء، و 100.49 للبيع.

سعر العملة الكويتية في بنك كريدي أجريكول مصر

وصل سعر الدينار الكويتي مقابل نظيره الجنيه المصري ببنك كريدي اجريكول إلى 95.51 جنيه للشراء، و 102.98 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك SAIB

بلغ سعر الدينار الكويتي مقابل نظيره الجنيه المصري داخل فروع SAIB مستوى 100.11 جنيه للشراء، و 100.49 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

جاء سعر الدينار الكويتي مقابل نظيره الجنيه داخل فروع البنك الأهلي المصري عند مستوى 99.18 جنيه للشراء، و 100.16 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الكويت الوطني

حافظ بنك الكويت الوطني على شراء وبيع سعر الدينار الكويتي اليوم مقابل الجنيه عند 94.57 جنيه للشراء، و 100.74 للبيع.