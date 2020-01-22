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سعر الدينار الكويتي اليوم الأربعاء 22-1-2020 في مصر

متراجعًا 10 قروش خلال الأسبوع
‫محمود الصباغ‬‎ 12:31 م, الأربعاء, 22 يناير 20 12:31 م, الأربعاء, 22 يناير 20

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تراجعت أسعار صرف الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري بالبنوك 10 قروش منذ بداية تداولات الأسبوع الجاري، وبنحو 11.7%  منذ بداية عام 2019 وذلك مع تحسن التدفقات الأجنبية للسوق المحلى ليصل الى 51.77 جنيها للشراء و 52.22 جنيه للبيع حاليا مقابل 58.8592 جنيه للشراء و 59.1605 للبيع مطلع العام الماضى

وترصد بوابة “المال” فى التقرير التالى أسعار تداولات الدينار الكويتي أمام الجنيه فى البنوك المحلية ، وكذلك أسعاره مقابل الدولار واليورو في الأسواق العالمية، اليوم الأربعاء 22-1-2020.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

بلغ سعر الدينار الكويتي فى البنك الأهلي المصري 51.63 جنيه للشراء، و52.24 للبيع.

سعر الدينار الكويتى في بنك مصر

بلغ سعر الدينار الكويتى فى بنك مصر 51.65جنيه للشراء، و52.24 للبيع.

سعر الدينار الكويتى في بنك الكويت الوطني مصر

بلغ سعر الدينار الكويتى فى بنك الكويت الوطنى مصر 51.55 جنيه للشراء، و52.33 للبيع.

الدينار الكويتي 556

سعر الدينار الكويتي في البنك المصري الخليجي

بلغ سعر الدينار الكويتى فى البنك المصري الخليجي 51.53 جنيه للشراء و52.28 للبيع.

سعر الدينار الكويتى مقابل الدولار

بلغ سعر الدينار الكويتى أمام الدولار بالأسواق العالمية مستوى 3.29.

سعر الدينار الكويتى أمام الريال السعودى

يسجل الدينار الكويتى سعر 12.36 ريال سعودى وذلك بالأسواق العالمية.

تتحدد أسعار صرف الدينار الكويتي أمام الجنيه بالبنوك المصرية وفقا لمعادلة سعرية تأخذ فى اعتبارها التحرك اليومى للعملة الكويتية أمام الدولار فى الأسواق العالمية

يذكر أن البنك المركزى المصرى، أطلق الحرية للبنوك المصرية مطلع نوفمبر 2016 فى تحديد أسعار العملات الأجنبية، منها الدينار الكويتى أمام الجنيه وفقا لآليات العرض والطلب مع تأكيده على رقابة السوق بشكل دائم والتدخل فى حالة اختلال هذا المبدأ، وحدوث أى مضاربات من شأنها الإضرار بالعملة المحلية.

ويكثر الطلب من جانب المصريين على السفر للعمل بدولة الكويت نظرًا لقيمة الدينار الكويتى المرتفعة أمام الجنيه، ووفقاً للإحصائيات فإن عدد العاملين من المصريين بالدولة الخليجية يتجاوز 230 ألفًا وفقًا لبيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.

وتبلغ الاستثمارات الكويتية فى مصر 4.7 مليار دولار عبر ما يزيد عن 1300 شركة في مجالات المالية والصناعية والزراعية، كما يعمل فى مصر بنكان كويتيان، هما: بنك الكويت الوطنى والبنك الأهلى الكويتى.

البنكسعر الشراءسعر البيع
عودة51.852.2
بلوم51.852.2
المصرف العربي الدولي51.8152.11
كريدي أجريكول51.7252.39
المصرف المتحد51.6752.24
مصر51.6552.24
العربي الأفريقي الدولي51.6552.55
الأهلي51.6352.24
الكويت الوطني51.5552.33
المصري الخليجي51.5352.28
تنمية الصادرات51.4452.17
الأهلي الكويتي51.3852.24
الإسكندرية51.0752.17
الاستثمار العربي51.0652.53
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بقلم ‫محمود الصباغ‬‎

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