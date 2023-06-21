سعر الدينار الكويتي اليوم الأربعاء 21-6-2023 ببداية التعاملات

أظهرت التعاملات الصباحية داخل البنوك استقرار سعر

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك الأهلي المصري

اليوم الأربعاء 21-6-2023، في اخر تحديث على شاشات التداولات اللحظية والمواقع الالكترونية للمصارف العاملة في السوق المحلية مقارنة بتعاملات أمس ، مسجلًا مستوى صرف عند: 100.42 جنيه للشراء، و 100.76 للبيع، وفقًا لمتوسط السعر في البنك المركزي المصري، وينشر موقع جريدة المال تقريرًا تفصيليًا عن أسعار عملة الكويت في البنوك الحكومية والخاصة والأجنبية.

وصل سجل سعر الدينار الكويتي اليوم بالبنك الأهلي المصري إلى: 99.48 جنيه للشراء، و 100.48 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في مصرف أبوظبي الإسلامي

سجل سعر الدينار الكويتي داخل فروع مصرف أبوظبي الإسلامي 98.95 جنيه للشراء، و 100.81 للبيع.

سعر عملة الكويت في البنك الأهلي الكويتي

أظهرت شاشات التداولات اللحظية وصول سعر الدينار الكويتي بالبنك الأهلي الكويتي إلى 97.82 جنيه للشراء، و 100.81 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي

عرض فروع بنك CIB سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري بـ 97.30 جنيه للشراء، و 100.81 للبيع.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية

وصل سعر الدينار الكويتي في بداية التعاملات داخل بنك الإسكندرية، 97.12 جنيه للشراء، و 100.81 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك التنمية الصناعية

بلغ سعر الدينار الكويتي اليوم داخل فروع بنك التنمية الصناعية إلى 96.09 جنيه للشراء، و 100.48 للبيع.

سعر الدينار الكويتي البنك المصري الخليجي

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سعر عملة الكويت في بنك مصر

أمام الجنيه المصري عند 95.63 جنيه للشراء، و 100.87 للبيع.

جاء سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري ببنك مصر ليصل مستوى صرف عند: 100.16 جنيه للشراء، و 100.48 للبيع.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي في بنك بلوم مصر

عرضت شاشات التداوات اللحظية وصول سعر الدينار الكويتي في بنك بلوم مصر، 95.54 جنيه للشراء، و 100.51 للبيع.

سعر عملة الكويت في بنك كريدي أجريكول

أظهر الموقع الرسمي الإلكترونبي لبنك كريدي أجريكول وصول سعر الدينار الكويتي إلى 95.51 جنيه للشراء، و 102.98 للبيع.

سعر عملة الكويت في بنك الكويت الوطني

فيما وصل سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري داخل بنك الكويتي الوطني إلى : 94.86 جنيه للشراء، و 101.07 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في المصرف المتحد

استقر سعر الدينار الكويتي داخل فروع بنك المصرف المتحد، عند: 93.48 جنيه للشراء، و 100.81 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في المصرف العربي الدولي

بلغ سعر الدينار الكويتي اليوم أمام الجنيه داخل فروع المصرف العربي الدولي إلى 100.44 جنيه للشراء، و 100.81 للبيع.