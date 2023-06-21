سعر الدينار الكويتي اليوم الأربعاء 21-6-2023 مقابل الجنيه بختام التعاملات البنكية

شهد سعر

سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك التنمية الصناعية

اليوم الأربعاء 21-6-2023، انخفاضاً بقيم تتراوح ما بين 2-7 قروش بالشراء والبيع، مقابل العملة المحلية، بنهاية عمليات التداول المصرفية، وفقاً لما أظهرته مواقع البنوك على شبكة الإنترنت، وجاء متوسط سعر صرف العملة الكويتية بقيمة 100.33 جنيه للشراء، مقابل 100.68 للبيع، وفقاً للمنشور بآخر بيان صادرعن البنك المركزي المصري على موقعه الإلكتروني بمتوسطات أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية، ويرصد موقع جريدة «المال» أسعار صرف عملة الكويت.

أظهرت شاشات التداول المتواجدة ببنك التنمية الصناعية سعر الدينار الكويتي اليوم، أمام العملة المحلية، 96.09 جنيه للشراء، مقابل 100.48 للبيع.

سعر العملة الكويتية في بنك قطر الوطني الأهلي

أوضحت ماكينات الصراف الألى في بنك قطر الوطني الأهلي سعر الدينار الكويتي، أمام العملة المحلية، بقيمة 95.94 جنيه للشراء، مقابل 100.81 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي

عرض موقع البنك التجاري الدولي الإلكتروني سعر الدينار الكويتي، أمام العملة المحلية، عند 97.30 جنيه للشراء، مقابل 100.81 للبيع.

سعر الدينار الكويتي

سعر اليدنار الكويتي في المصرف المتحد

قدرت شاشات التداول سعر الدينار الكويتي في المصرف المتحد، أمام العملة المحلية، بقيمة 93.48 جنيه للشراء، مقابل 100.81 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في مصرف أبو ظبي الإسلامي

بلغ سعر

سعر عملة الكويت في البنك الأهلي المصري

كما جاء في الموقع الإلكتروني في مصرف أبو ظبي الإسلامي، أمام العملة المحلية، 98.09 جنيه للشراء، مقابل 100.81 للبيع.

توقف سعر الدينار الكويتي في موقع البنك الأهلي المصري على شبكة الإنترنت، أمام العملة المحلية، عند 99.46 جنيه للشراء، مقابل 100.48 للبيع.

سعر الدينار الكويتي

سعر العملة الكويتية في بنك مصر

ثبت سعر الدينار الكويتي بماكينات الصراف الألى في بنك مصر، أمام العملة المحلية، بقيمة 100.14 جنيه للشراء، مقابل 100.48 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في المصرف العربي الدولي

أعلنت شاشات التداول في المصرف العربي الدولي سعر الدينار الكويتي، أمام العملة المحلية، بقيمة 100.38 جنيه للشراء، مقابل 100.81 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الاستثمار العربي

في حين سجل موقع بنك الاستثمار العربي سعر

اليوم، أمام العملة المحلية، بقيمة 96.03 جنيه للشراء، مقابل 102.51 للبيع.