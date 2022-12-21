سعر الدينار الكويتي اليوم الأربعاء 21-12-2022 مقابل الجنيه في بداية التعاملات البنكية

سجل سعر الدينار الكويتي اليوم الأربعاء 21-12-2022 استقرار في أسعار الشراء والبيع مقابل الجنيه، فى بداية التعاملات البنكية، بالبنوك المصرية ولاعربية والأجنبية والإسلامية المختلفة، وبحسب التقرير الأخير لمتوسط أسعار الصرف الصادر عن «البنك المركزى المصرى» وصل إلى 80.55 جنيه للشراء، و 80.43 جنيه للبيع، ويقدم موقع «جريدة المال» في التقرير التالي أسعار صرف عملة دولة الكويت، وفقا لشاشات التداول اللحظية، والمواقع الرسمية للبنوك العمالة بالقطاع المصرفي المصري.

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك التجاري الدولي

شهد سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي، مقابل الجنيه المصري 77.84 جنيه للشراء، و 80.86 للبيع.

سعر عملة دولة الكويت في البنك الأهلي المصري

عرض سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري، أمام الجنيه المصري بــ 77.82 جنيه للشراء، و 80.67 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر

حقق سعر الدينار الكويتي في بنك مصر، مقابل الجنيه المصري 77.79 جنيه للشراء، و 80.67 للبيع.

سعر عملة الكويت في البنك المصري الخليجي

سعر الدينار الكويتي في البنك المصري الخليجي ، أمام الجنيه المصري قدر بــ 76.63 جنيه للشراء، و 80.94 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك التنمية الصناعية

و سعر الدينار الكويتي في بنك التنمية الصناعية، مقابل الجنيه المصري بلغ 77.03 جنيه للشراء، و 80.86 للبيع.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي في بنك الإستثمار العربي

أما سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك الإستثمار العربى أمام الجنيه المصري وصل إلى 76.65 جنيه للشراء، و 81.98 للبيع.

سعر عملة دولة الكويت في بنك الإسكندرية

سجل سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية، مقابل الجنيه المصري 76.76 جنيه للشراء، و 80.86 للبيع.

سعر عملة الكويت في بنك كريدي أجريكول- مصر

طرح سعر الدينار الكويتي في بنك كريدي أجريكول- مصر، أمام الجنيه المصري بــ 76.31 جنيه للشراء، و 82.35 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلى الكويتى

وسعر الدينار الكويتي في البنك الأهلى الكويتى، مقابل الجنيه المصري شهد 78.24 جنيه للشراء، و 80.86 للبيع.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي في مصرف أبو ظبى الإسلامى

سعر الدينار الكويتي اليوم في مصرف أبو ظبى الإسلامى، أمام الجنيه المصري عرض بــ 78.47 جنيه للشراء، و 80.86 للبيع.

سعر عملة دولة الكويت في بنك الكويت الوطني

حقق سعر الدينار الكويتي في بنك الكويت الوطني، مقابل الجنيه المصري 76.06 جنيه للشراء، و 81.07 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك سايب

قدر سعر الدينار الكويتي في بنك سايب، أمام الجنيه المصري بــ 80.50 جنيه للشراء، و 80.87 للبيع.

سعر عملة الكويت في البنك الأهلي القطري

بلغ سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي القطري، مقابل الجنيه المصري 76.75 جنيه للشراء، و 80.86 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في المصرف العربي الدولي

و سعر الدينار الكويتي اليوم في المصرف العربي الدولي، أمام الجنيه المصري وصل إلى 80.46 جنيه للشراء، و 80.83 للبيع.