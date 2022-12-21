ارتفع سعر الدينار الكويتي اليوم الأربعاء 21-12-2022 في نهاية التعاملات البنكية اليومية في عدد من البنوك بمقدار 5 قروش للشراء وفي البيع قرشين فقط، وأفاد موقع البنك المركزي المصري بأن متوسط سعر صرف العملة الكويتية وصل إلى 80.52 جنيه للشراء، 80.79، لتحقق بذلك في البنك المركزي انخفاض 3 قروش في سعر الشراء، وارتفاع 36 قرشًا في سعر البيع، وترصد جريدة المال في التقرير التالي حركة صرف النقد الأجنبي في البنوك.

سعر الدينار الكويتي اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في مصرف أبوظبي الإسلامي: 78.47 جنيه للشراء، 80.86 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي: 77.84 جنيه للشراء، 80.86 للبيع.

سعر العملة الكويتية في بنك الكويت الوطني

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في بنك الكويت الوطني: 76.06 جنيه للشراء، 81.07 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في المصرف المتحد

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في المصرف المتحد: 74.69 جنيه للشراء، 80.86 للبيع.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي القطري

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك الأهلي القطري: 76.75 جنيه للشراء، 80.86 للبيع.

سعر العملة الكويتية في بنك التنمية الصناعية

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في بنك التنمية الصناعية: 77.03 جنيه للشراء، 80.86 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في المصرف العربي الدولي

سعر الدينار الكويتي في المصرف العربي الدولي: 80.46 جنيه للشراء، 80.83 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي الكويتي: 78.24 جنيه للشراء، 80.86 للبيع.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي في بنك بلوم مصر

سعر الدينار الكويتي في بنك بلوم مصر مقابل الجنيه المصري: 80.49 جنيه للشراء، 80.86 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري مقابل الجنيه المصري: 77.78 جنيه للشراء، 80.67 للبيع.

سعر العملة الكويتية في البنك المصري الخليجي

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه في البنك المصري الخليجي: 76.63 جنيه للشراء، 80.94 للبيع.

سعر العملة الكويتية في بنك مصر

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر: 77.78 جنيه للشراء، 80.67 للبيع.