سعر الدينار الكويتي اليوم الأربعاء 20-9-2023 أمام الجنيه ببداية التعاملات

أظهرت التداولات الصباحية تحرك سعر اليوم الأربعاء 20-9-2023 متباينًا أمام عملة مصر المحلية، بحسب اخر التعاملات على شاشات التداولات اللحظية ومواقع البنوك الإلكترونية ،ليصل متوسط سعر الصرف وحدة النقد الكويتية إلى 99.87 جنيه للشراء، و100.22 جنيه للبيع، بحسب اخر تحديث على موقع البنك المركزي المصري ، على صفحته المختصة بتحديث متوسط أسعار العملات العربية والأجنبية في سوق الصرافة في مصر، لتعرض المال في تقريرها الصباحي سعري شراء وبيع العملة الكويتية مقابل نظيرها المصري، والتي جاءت عند مستويات:

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك التجاري الدولي

عرض موقع البنك التجاري الدولي في بداية التعاملات سعر الدينار الكويتي عند 97.30 جنيه للشراء، و 100.29 للبيع.

سعر عملة الكويت في البنك المصري الخليجي

بلغ سعر الدينار الكويتي داخل فروع البنك المصري الخليجي عند مستويات 95.63 جنيه للشراء، و 100.29 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر

سجل سعر الدينار الكويتي أمام نظيره المصري داخل فروع بنك مصر في بداية التعاملات 99.63 جنيه للشراء، 99.92 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

عرض البنك الحكومي البنك الأهلي المصري سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه 98.99 جنيه للشراء، و 99.91 للبيع.

سعر عملة دولة الكويت في بنك بلوم

سجل سعر الدينار الكويتي أمام نظيره المصري على شاشات بنك بلوم في الختام 95.54 جنيه للشراء، و 100.53 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في المصرف المتحد

يتيتح بنك المصرف المتحد سعر الدينار الكويتي أمام عملة مصر المحلية عند مستوى 93.48 جنيه للشراء، و 100.24 للبيع.

سعر العملة الكويتية في بنك قطر الوطني الأهلي

بلغ سعر الدينار الكويتي أمام عملة مصر المحلية ببنك قطر الوطني الأهلي في الختام عند 95.94 جنيه للشراء، و 100.23 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك التنمية الصناعية

أظهرت شاشات التداولات اللحظية بفروع بنك التنمية الصناعية، في الختام عند 96.09 جنيه للشراء، و 99.87 للبيع.

سعر عملة الكويت في بنك الاستثمار العربي

سجل سعر أمام نظيره المصري بفروع بنك الاستثمار العربي في الختام 96.03 جنيه للشراء، و102.51 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك SAIB

عرض في بنك SAIB سعر الدينار الكويتي اليوم في ختام التعاملات عند 99.86 جنيه للشراء، و100.24 للبيع.