سعر الدينار الكويتي اليوم الأربعاء 20-9-2023 أمام الجنيه بختام التعاملات

حقق سعر اليوم الأربعاء 20-9-2023 تباين، امام العملة المحلية، شراء وبيع بنهاية التعاملات البنكية، في المصارف المصرية والأجنبية العاملة بسوق المال.

وسجل متوسط سعر صرف العملة الكويتية قيمة 99.87 جنيه للشراء، و 100.21 للبيع، بناء على تقرير البنك المركزي المصري بمتوسطات أسعار العملات العربية والأجنبية على موقعه الإلكتروني.

وتعرض بواية «المال» الإلكترونية على شبكة الإنترنت تقريرًا مفصلًا بأسعار عملة الدولة الكويتية كما جاءت بشاشات التداول قبل الإغلاق.

سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك قطر الوطني الأهلي

سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك قطر الوطني الأهلي، 95.94 جنيه للشراء، مقابل 100.23 للبيع، بختام تعاملات البنوك.

سعر الدينار الكويتي في المصرف المتحد

سعر الدينار الكويتي في المصرف المتحد، 93.48 جنيه للشراء، مقابل 100.24 للبيع، امام العملة المحلية.

سعر عملة دولة الكويت في بنك مصر

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر، 99.66 جنيه للشراء، مقابل 99.91 للبيع، امام العملة المحلية.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري، 98.99 جنيه للشراء، مقابل 99.91 للبيع، أمام العملة المحلية.

سعر العملة الكويتية في المصرف العربي الدولي

سعر في المصرف العربي الدولي، 99.89 جنيه للشراء، مقابل 100.24 للبيع، بنهاية التعاملات.

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية، 96.64 جنيه للشراء، مقابل 100.24 للبيع، امام العملة المحلية.

سعر الدينار الكويتي في بنك كريدي أجريكول مصر

سعر الدينار الكويتي في بنك كريدي أجريكول مصر، 95.51 جنيه للشراء،مقابل 102.98 للبيع.

سعر عملة دولة الكويت في البنك التجاري الدولي

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي، 97.30 جنيه للشراء، مقابل 100.29 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك بلوم مصر

سعر الدينار الكويتي في بنك بلوم مصر، 95.54 جنيه للشراء، مقابل 100.53 للبيع، امام العملة المحلية.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي – مصر

سعر اليوم في البنك الأهلي الكويتي – مصر، 97.82 جنيه للشراء، مقابل 100.24 للبيع، بختام التعاملات المسائية.