سعر الدينار الكويتي اليوم الأربعاء 20-7-2022 في مصر

أظهر تقرير المال الصباحي استقرار سعر الدينار الكويتي اليوم الأربعاء 20 يوليو 2022 داخل البنوك وشركات الصرافة العاملة في السوق المحلية، ليسجل 60.11 جنيه للشراء، و60.51 للبيع، وفق آخر تحديث للموقع الرسمي للبنك المركزي وشركات الصرافة العاملة في السوق المصرية.

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك التجاري الدولي CIB

وحافظ سعر الدينار الكويتي على مستواه أمام الجنيه المصري داخل البنك التجاري الدولي؛ أكبر البنوك الخاصة العاملة في السوق المحلية المصرفية، عند 57.90 جنيه للشراء، و60.42 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي

واستقر سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري داخل شبكة فروع البنك الأهلي الكويتي، عند 57.78 جنيه للشراء، و60.33 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك التعمير والإسكان

وعلى نفس مستويات أمس جاء سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه داخل شبكة فروع بنك التعمير والإسكان، عند 57.35 جنيه للشراء، و60.39 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في مصرف أبوظبي الإسلامي

واستقر سعر شراء وبيع الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري بمصرف أبوظبي الإسلامي، عند 55.75 جنيه للشراء، و60.47 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية

ووصل سعر الدينار الكويتي في بداية التعاملات بشبكة فروع بنك الإسكندرية، إلى 56.26 جنيه للشراء، و60.27 جنيه للبيع، بحسب آخِر تحديث لمؤشرات شاشات التداول اللحظية.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

في بداية التعاملات الصباحية استقر سعر شراء وبيع الدينار الكويتى بفروع البنك الأهلي المصري، 56.26 جنيه للشراء، و60.27 جنيه للبيع، وفق آخِر تحديث لمؤشرات شاشات التداول اللحظية.

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر

واستقر سعر الدينار الكويتى بفروع بنك مصر أمام الجنيه المصري، صباح اليوم، عند 56.26 جنيه للشراء، و60.27 جنيه للبيع.