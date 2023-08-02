سعر الدينار الكويتي اليوم الأربعاء 2-8-2023 بمستهل التعاملات في مصر

شهد سعر اليوم الأربعاء 2-8-2023، انخفاضاً في مستهل عمليات تداول العملات مقابل الجنيه المصري في البنوك العاملة بالسوق المصرفية المصرية، ووصل متوسط أسعار الصرف بآخر تقرير صادر من البنك المركزي المصري إلى 100.28 جنيه للشراء، و 100.62 للبيع، وترصد بوابة جريدة المال في التقرير التفصيلي التالي أسعار عملة دولة الكويت بالبنوك الحكومية والخاصة والأجنبية وفقًا لشاشات التدوال وعدد من المواقع الإلكترونية الرسمية للبنوك.

سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك الكويت الوطني

حقق سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك الكويت الوطني، 94.77 جنيه للشراء، و 100.91 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في المصرف المتحد

وبلغ سعر الدينار الكويتي في المصرف المتحد، 93.48 جنيه للشراء، و 100.68 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية

وطرح بنك الإسكندرية، سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري بـ 97.01 جنيه للشراء، و 100.68 للبيع.

سعر عملة الكويت في بنك مصر

وعرض بنك مصر، سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري بـ 100.06 جنيه للشراء، و 100.35 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

وصل سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري إلى 99.38 جنيه للشراء، و 100.33 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك كريدي أجريكول مصر

وقدّر بنك كريدي أجريكول مصر، سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري بـ 95.51 جنيه للشراء، و 102.98 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك قطر الوطني الأهلي

وسجل سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك قطر الوطني الاهلي، 95.94 جنيه للشراء، و 100.79 للبيع.

سعر عملة الكويت في البنك المصري الخليجي

وفي البنك المصري الخليجي، حقق سعر الدينار الكويتي مستوى صرف عند: 95.63 جنيه للشراء، و 100.66 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك القاهرة

أما سعر الدينار الكويتي في بنك القاهرة، بلغ مستوى صرف عند: 100.40 جنيه للشراء، و 100.66 للبيع.

سعر عملة الكويت في البنك التجاري الدولي

وسجل سعر في البنك التجاري الدولي، 97.30 جنيه للشراء، و 100.68 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك بلوم مصر

وصل سعر الدينار الكويتي في بنك بلوم مصر إلى 95.54 جنيه للشراء، و 100.53 للبيع.

سعر عملة الكويت في البنك الأهلي الكويتي – مصر

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي سجل مستوى صرف عند: 97.82 جنيه للشراء، و 100.68 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في المصرف العربي الدولي

وعرض المصرف العربي الدولي سعر الدينار الكويتي اليوم أمام الجنيه بـ 100.29 جنيه للشراْ، و 100.68 للبيع.