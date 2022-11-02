انخفض سعر الدينار الكويتي اليوم الأربعاء 2-11-2022 في نهاية التعاملات البنكية اليومية، 3 قروش في الشراء و4 قروش في البيع، وأفاد البنك المركزي المصري بأن سعر العملة الكويتية أمام العملة المصرية وصل إلى 77.86 جنيه للشراء، 78.20 للبيع، بحسب متوسط أسعار صرف العملات في المركزي، ورصدت بوابة “المال نيوز” في تقرير تفصيلي أسعار صرف العملات العربية والأجنبية في البنوك.

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك المصري الخليجي

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في البنك المصري الخليجي: 74.86 جنيه للشراء، 78.37 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في مصرف أبوظبي الإسلامي

سعر الدينار الكويتي في مصرف أبوظبي الإسلامي: 76.82 جنيه للشراء، 78.46 للبيع.

سعر العملة الكويتية في بنك سايب

سعر الدينار الكويتي في بنك سايب: 77.90 جنيه للشراء، 78.30 للبيع.

سعر العملة الكويتية في بنك التنمية الصناعية

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في بنك التنمية الصناعية: 75.46 جنيه للشراء، 78.30 للبيع.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي في بنك الاستثمار العربي

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في بنك الاستثمار العربي: 75.09 جنيه للشراء، 80.32 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك بلوم مصر

سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك بلوم مصر: 77.90 جنيه للشراء، 78.30 للبيع.

سعر العملة الكويتية في بنك كريدي أجريكول

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في بنك كريدي أجريكول: 74.76 جنيه للشراء، 80.69 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في المصرف العربي الدولي

سعر الدينار الكويتي في المصرف العربي الدولي: 77.41 جنيه للشراء، 77.81 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي: 75.79 جنيه للشراء، 77.91 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر مقابل الجنيه المصري: 74.68 جنيه للشراء، 77.81 للبيع.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري أمام الجنيه المصري: 74.76 جنيه للشراء، 77.81 للبيع.

سعر العملة الكويتية في البنك العربي الافريقي الدولي

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه في البنك العربي الافريقي الدولي: 74.12 جنيه للشراء، 81.44 للبيع.