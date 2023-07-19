سعر الدينار الكويتي اليوم الأربعاء 19-7-2023 ببداية التعاملات في مصر

انخفض سعر اليوم الأربعاء 19-7-2023، في بداية التعاملات الصباحية بالبنوك العاملة في مصر، وأظهر آخر تقرير صادر من البنك المركزي المصري، عن متوسط أسعار الصرف مقابل الجنيه المصري، محققًا مستوى صرف عند: 100.69 جنيه للشراء، و 101.04 للبيع. وتستعرض بوابة جريدة المال تقريرًا يوميًّا تفصيليًّا عن أسعار صرف عملة دولة الكويت في البنوك الحكومية والخاصة والأجنبية بحسب عدد من المواقع الإلكترونية الرسمية.

سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك قطر الوطني الأهلي

عرض بنك قطر الوطني الأهلي، سعر الدينار الكويتي اليوم أمام الجنيه المصري بـ 95.94 جنيه للشراء، و 100.99 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر

وصل سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في بنك مصر إلى 100.42 جنيه للشراء، و 100.67 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي – مصر

وطرح البنك الأهلي الكويتي – مصر، سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري بـ 97.82 جنيه للشراء، و 100.99 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي

وسجل سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي، 97.30 جنيه للشراء، و 100.99 للبيع.

سعر عملة الكويت في بنك سايب

وفي بنك سايب، حقق سعر الدينار الكويتي مستوى صرف عند: 100.60 جنيه للشراء، 101.00 للبيع.

سعر عملة الكويت في البنك الأهلي المصري

أما سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري، سجل مستوى صرف عند: 99.68 جنيه للشراء، و 100.67 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الكويت الوطني

وقدّر بنك الكويت الوطني، سعر الدينار الكويتي اليوم أمام الجنيه المصري بـ 95.09 جنيه للشراء، و 101.27 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية

وحقق سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية، 97.34 جنيه للشراء، و 100.99 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك كريدي أجريكول

وبلغ سعر الدينار الكويتي في بنك كريدي أجريكول مصر، 95.51 جنيه للشراء، و 102.98 للبيع.

سعر عملة الكويت في بنك القاهرة

وشهد سعر في بنك القاهرة مستوى صرف عند: 100.40 جنيه للشراء، و 100.99 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في المصرف العربي الدولي

وفي المصرف العربي الدولي، حقق سعر الدينار الكويتي مستوى صرف عند: 100.60 جنيه للشراء، و 100.99 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في المصرف المتحد

وأما سعر الدينار الكويتي في المصرف المتحد، بلغ مستوى صرف عند: 93.48 جنيه للشراء، و 100.992 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في مصرف أبو ظبي الإسلامي

وصل سعر الدينار الكويتي اليوم في مصرف أبو ظبي الإسلامي إلى 98.09 جنيه للشراء، و 100.99 للبيع.