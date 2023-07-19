سعر الدينار الكويتي اليوم الأربعاء 19-7-2023 بختام التعاملات

شهد سعر اليوم الأربعاء 19-7-2023، انخفاضًا طفيفا أمام الجنيه على صعيد الشراء والبيع، بحسب مقارنة بتعاملات أمس ، ليصل متوسط سعر صرف عملة دولة الكويت في نهاية التعاملات داخل السوق المصرفية إلى 100.51 جنيه للشراء، و 100.89 للبيع، بحسب التحديث الأخير على الموقع الرسمي للبنك المركزي المصري، وتقدم «بوابة المال» تقريرًا يوميًّا تفصيليًّا عن أسعار صرف عملة دولة الكويت في البنوك الحكومية والخاصة والأجنبية في آخر تحديث لها على شاشات التداولات اللحظية بالبنوك.

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي

أظهرت التعاملات المسائية وصول سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك التجاري الدولي إلى مستويات 97.30 جنيه للشراء، و 100.99 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في المصرف العربي الدولي

وصل سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه بالمصرف العربي الدولي إلى : 100.60 جنيه للشراء، و 100.99 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في المصرف المتحد

عرضت فروع بنك المصرف المتحد وصول سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه إلى 93.48 جنيه للشراء، و 100.99 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في مصرف أبو ظبي الإسلامي

فيما عرض الموقع الإلكتروني لمصرف أبو ظبي الإسلامي سعر الدينار الكويتي عند 98.09 جنيه للشراء، و 100.99 للبيع.

سعر عملة الكويت في بنك سايب

سجل سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه ببنك SAIB مستوى صرف عند: 100.60 جنيه للشراء، 101.00 للبيع.

سعر عملة الكويت في البنك الأهلي المصري

وصل سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري داخل البنك الأهلي المصري 99.65 جنيه للشراء، و 100.67 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الكويت الوطني

عرضت شاشات التداولات ببنك الكويت الوطني سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري عند 95.09 جنيه للشراء، و 101.27 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية

أظهرت شاشات التداولات وصول سعر الدينار الكويتي داخل فروع بنك الإسكندرية، 97.29 جنيه للشراء، و 100.99 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك كريدي أجريكول

فيما سجل سعر الدينار الكويتي ببنك كريدي أجريكول مصر مستويات 95.51 جنيه للشراء، و 102.98 للبيع.

سعر عملة الكويت في بنك القاهرة

بلغ سعر أمام الجنيه المصري داخل بنك القاهرة 100.40 جنيه للشراء، و 100.99 للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك قطر الوطني الأهلي

جاء سعر الدينار الكويتي داخل فروع بنك قطر الوطني الأهلي أمام الجنيه المصري إلى 95.94 جنيه للشراء، و 100.99 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر

تتيح فروع بنك مصر الحكومي سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري عند مستويات 100.36 جنيه للشراء، و 100.67 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي – مصر

جاء سعر الدينار الكويتي اليوم داخل البنك الأهلي الكويتي أمام الجنيه 97.82 جنيه للشراء، و 100.99 للبيع.