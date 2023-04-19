سعر الدينار الكويتي اليوم الأربعاء 19-4-2023 مقابل الجنيه في ختام التعاملات البنكية

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سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك الكويت الوطني

اليوم الأربعاء 19-4-2023 للشراء من 5 لـ 15 قرشا، و للبيع من 3 لـ 6 قروش، مقابل الجنيه في ختام التعاملات البنكية، بالبنوك العمالة بالقطاع المصرفي المصري، ووصل متوسط سعر صرفه إلى 100.64 جنيه للشراء، و 100.99 جنيه للبيع، وفقا للتقرير الأخير الصادر عن «البنك المركزي المصري»، ويستعرض موقع «جريدة المال» من خلال التقرير اليومي التالي أسعار عملة دولة الكويت، بحسب شاشات التداول اللحظية والمواقع الرسمية للبنوك المختلفة.

بلغ سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك الكويت الوطني، مقابل الجنيه المصري، 95.00 جنيه للشراء، و 101.30 للبيع.

سعر عملة الكويت في البنك الأهلي الكويتي

طرح سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي، أمام الجنيه المصري بـ 97.82 جنيه للشراء، و 101.01 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر

سجل سعر الدينار الكويتي في بنك مصر، مقابل الجنيه المصري، 99.70 جنيه للشراء، و 100.68 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

قدر سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري، أمام الجنيه المصري بـ 99.70 جنيه للشراء، و 100.68 للبيع.

سعر الدينار الكويتي

سعر عملة دولة الكويت في بنك القاهرة

شهد سعر الدينار الكويتي في بنك القاهرة، مقابل الجنيه المصري، 100.40 جنيه للشراء، و 100.99 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك كريدي أجريكول

وصل سعر الدينار الكويتي في بنك كريدي أجريكول، أمام الجنيه المصري إلى 95.51 جنيه للشراء، و 102.98 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي

حقق سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك التجاري الدولي، مقابل الجنيه المصري، 97.30 جنيه للشراء، و 101.01 للبيع.

سعر عملة الكويت في بنك التنمية الصناعية

عرض سعر الدينار الكويتي في بنك التنمية الصناعية، أمام الجنيه المصري بـ 96.09 جنيه للشراء، و 100.68 للبيع.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي في البنك المصري الخليجي

بلغ سعر الدينار الكويتي في البنك المصري الخليجي، مقابل الجنيه المصري، 95.63 جنيه للشراء، و 101.08 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية

طرح سعر

سعر عملة دولة الكويت في البنك الأهلي القطري

في بنك الإسكندرية، أمام الجنيه المصري بـ 97.33 جنيه للشراء، و 101.01 للبيع.

سجل سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي القطري، مقابل الجنيه المصري، 95.94 جنيه للشراء، و 101.01 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في المصرف العربي الدولي

قدر سعر الدينار الكويتي اليوم في المصرف العربي الدولي، أمام الجنيه بـ 100.63 جنيه للشراء، و 101.01 للبيع.