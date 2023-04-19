سعر الدينار الكويتي اليوم الأربعاء 19-4-2023 مقابل الجنيه في ختام التعاملات البنكية

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سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك الكويت الوطني
بلغ سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك الكويت الوطني، مقابل الجنيه المصري، 95.00 جنيه للشراء، و 101.30 للبيع.
سعر عملة الكويت في البنك الأهلي الكويتي
طرح سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي، أمام الجنيه المصري بـ 97.82 جنيه للشراء، و 101.01 للبيع.
سعر الدينار الكويتي في بنك مصر
سجل سعر الدينار الكويتي في بنك مصر، مقابل الجنيه المصري، 99.70 جنيه للشراء، و 100.68 للبيع.
سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري
قدر سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري، أمام الجنيه المصري بـ 99.70 جنيه للشراء، و 100.68 للبيع.
سعر عملة دولة الكويت في بنك القاهرة
شهد سعر الدينار الكويتي في بنك القاهرة، مقابل الجنيه المصري، 100.40 جنيه للشراء، و 100.99 للبيع.
سعر الدينار الكويتي في بنك كريدي أجريكول
وصل سعر الدينار الكويتي في بنك كريدي أجريكول، أمام الجنيه المصري إلى 95.51 جنيه للشراء، و 102.98 للبيع.
سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي
حقق سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك التجاري الدولي، مقابل الجنيه المصري، 97.30 جنيه للشراء، و 101.01 للبيع.
سعر عملة الكويت في بنك التنمية الصناعية
عرض سعر الدينار الكويتي في بنك التنمية الصناعية، أمام الجنيه المصري بـ 96.09 جنيه للشراء، و 100.68 للبيع.
سعر الدينار الكويتي في البنك المصري الخليجي
بلغ سعر الدينار الكويتي في البنك المصري الخليجي، مقابل الجنيه المصري، 95.63 جنيه للشراء، و 101.08 للبيع.
سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية
طرح سعر
سعر عملة دولة الكويت في البنك الأهلي القطري
سجل سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي القطري، مقابل الجنيه المصري، 95.94 جنيه للشراء، و 101.01 للبيع.
سعر الدينار الكويتي في المصرف العربي الدولي
قدر سعر الدينار الكويتي اليوم في المصرف العربي الدولي، أمام الجنيه بـ 100.63 جنيه للشراء، و 101.01 للبيع.