سعر الدينار الكويتي اليوم الأربعاء 19-2-2020 في مصر

شهدت أسعار الدينار الكويتي، تراجعًا طفيفًا في أغلب البنوك المحلية، خلال تعاملات اليوم الأربعاء 19-2-2020، مقارنة بتداولات أمس، وفقًا لمسح تجرية بوابة المال على أسعار العملات الأجنبية والعربية بالبنوك.

وسجل سعر الدينار الكويتى اليوم تراجعًا فى البنوك وفقا لحسابات البنك المركزى المصرى 51.29 جنيها وسجل 51.16 جنيها للشراء و51.52 جنيها للبيع مقابل، جنيه للشراء 51.65 جنيها للبيع، حيث يسمح البنك المركزى المصرى للبنوك المحلية بتسعير العملات الأجنبية بناء على تحركاتها أمام الدولار وفقا لمعطيات العرض والطلب.

سعر الدينار الكويتي بالبنوك الحكومية

شهدات أسعار الدينا الكويتي في البنوك الحكومية استقرارًا نسبيًا، مسجلًا في أكبر بنك في مصر البنك الأهلي حيث سجل 50.95 جنيه للشراء و51.57 للبيع مقابل، 51.20 جنيه للشراء، وللبيع 51.66 جنيه مقارنة بتعاملات الامس، وبلغت في بنك مصر 50.95 جنيه للشراء،51.57 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك العربي الافريقي مصر

وجاءت أسعار الدينار الكويتى فى البنك العربي الأفريقي 51.22 جنيه للشراء و 12. 52 جنيه للبيع مقابل 51.32 جنيه للشراء و 52.22 جنيه للبيع خلال تداولات أمس.

سعر الدينار الكويتى فى بنك بلوم مصر

ارتفع سعر الدينار الكويتى فى بنك بلوم وسجل 51.42 جنيه للشراء و51.84 جنيه للبيع، مقابل 51.29 جنيه للشراء و51.74 جنيه للبيع عن تعاملات الثلاثاء.

سعر الدينار الكويتى مقابل الدولار

بلغ سعر الدينار الكويتى أمام الدولار بالأسواق العالمية مستوى 3.29 جنيها. الدينار الكويتى . سعر الدينار الكويتى اليوم مقابل الجنيه المصرى

يذكر أن البنك المركزى المصرى أطلق الحرية للبنوك المصرية مطلع نوفمبر 2016 فى تحديد أسعار العملات الأجنبية، ومنها الدينار الكويتى أمام الجنيه وفقا لآليات العرض والطلب مع تأكيده على رقابة السوق بشكل دائم والتدخل فى حالة اختلال هذا المبدأ وحدوث أى مضاربات من شأنها الإضرار بالعملة المحلية.

ويتم تسعير الدينار الكويتى أمام الجنيه بشكل يومى وفقا لمعادلة تستند الى أعلى وأقل مستوى للعملة السعودية فى الأسواق العالمية أمام الدولار.

ويكثر الطلب من جانب المصريين على السفر للعمل بدولة الكويت نظرا لقيمة الدينار الكويتى المرتفعة أمام الجنيه، ووفقا للإحصائيات فإن عدد العاملين من المصريين بالدولة الخليجية يتجاوز 230 ألفا وفقا لبيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.