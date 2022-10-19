سعر الدينار الكويتي اليوم الأربعاء 19-10-2022 في بداية تعاملات البنوك

جاء سعر الدينار الكويتي اليوم في مستهل تعاملات الأربعاء 19-10-2022 البنكية عند مستوى مستقر نسبيًّا، وفقًا لآخر تحديث صادر عن البنك المركزي المصري لمتوسط أسعار العملات الأجنبية والعربية، حيث وصل سعر صرف عملة الكويت إلى: 63.27 جنيه للشراء، 63.59 جنيه للبيع، بعدما شهد ارتفاعًا بقرشين لسعر الشراء، و9 قروش لسعر البيع، ويرصد موقع جريدة المال في التقرير التالي تفاصيل سعر العملة الكويتية وفقًا لما ترصده شاشات التداول اللحظية في البنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري.

سعر الدينار الكويتي في المصرف العربي الدولي

شهد سعر الدينار الكويتي افي المصرف العربي الدولي مقابل الجنيه مستوى صرف: 63.22 جنيه للشراء، 63.58 جنيه للبيع.

سعر العملة الكويتية في بنك التعمير والإسكان

جاء سعر الدينار الكويتي في بنك التعمير والإسكان مستوى صرف: 59.72 جنيه للشراء، 63.54 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك المصري الخليجي

حقق سعر الدينار الكويتي في البنك المصري الخليجي مستوى صرف: 61 جنيه للشراء، 63.66 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي

سعر العملة الكويتية في بنك بلوم مصر

سجل سعر الدينار الكويتي في بنك بلوم مصر مستوى صرف: 63.23 جنيه للشراء، 63.58 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك العربي الإفريقي

بلغ سعر الدينار الكويتي في البنك العربي الإفريقي مقابل الجنيه: 60.57 جنيه للشراء، 66.55 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في مصرف أبو ظبي الإسلامي

وصل سعر الدينار الكويتي في مصرف أبو ظبي الإسلامي إلى مستوى صرف: 62.47 جنيه للشراء، 63.58 جنيه للبيع.

سعر العملة الكويتية في بنك الكويت الوطني

شهد سعر الدينار الكويتي في بنك الكويت الوطني مقابل الجنيه مستوى صرف: 59.58 جنيه للشراء، 63.76 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر

بلغ سعر الدينار الكويتي في بنك مصر مقابل الجنيه: 61.15 جنيه للشراء، 63.51 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

حقق سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري مستوى صرف: 61.10 جنيه للشراء، 63.51 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي القطري

وصل سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك الأهلي القطري إلى مستوى صرف: 61.11 جنيه للشراء، 63.58 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي

سجل سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي مستوى صرف: 61.97 جنيه للشراء، 63.60 جنيه للبيع.

سعر العملة الكويتية في المصرف المتحد

وصل سعر الدينار الكويتي اليوم في المصرف المتحد إلى مستوى صرف: 59.54 جنيه للشراء، 63.58 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في كريدي أجريكول

جاء سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك كريدي أجريكول مصر عند مستوى صرف: 60.80 جنيه للشراء، 65.58 جنيه للبيع.