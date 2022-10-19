سعر الدينار الكويتي اليوم الأربعاء 19-10-2022 بنهاية التعاملات في مصر

سجل سعر الدينار الكويتي اليوم الأربعاء 19-10-2022، تباينًا في سعر الشراء، وانخفض في سعر البيع حوالي قرشين، بنهاية التعاملات اليومية في البنوك بمصر، إذ وصل متوسط أسعار الصرف بالسوق مقابل الجنيه المصري بالبنك المركزي المصري، إلى 63.27 جنيه للشراء، و63.59 للبيع، ويقدم موقع «جريدة المال» تقريرًا تفصيليًا بشكل يومي، عن سعري البيع والشراء في البنوك الخاصة والحكومية والأجنيبة والعربية والإسلامية، بحسب شاشات التداول اللحظية بفروع البنوك.

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك الأهلي المصري

بلغ سعر الدينار الكويتي اليوم مقابل الجنيه المصري، في البنك الأهلي المصري، 61.08 جنيه للشراء، و 63.51 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر

أما سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه في بنك مصر، فسجل 61.11 جنيه للشراء، و63.51 للبيع.

سعر عملة دولة الكويت في بنك الإسكندرية

شهد سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية، مستوى صرف مقابل الجنيه المصري عند: 59.54 جنيه للشراء، و 63.58 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في مصرف أبوظبي الإسلامي

حقق سعر الدينار الكويتي في مصرف أبوظبي الإسلامي مستوى صرف عند: 62.47 جنيه للشراء، و 63.58 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك التعمير والإسكان

وصل سعر الدينار الكويتي في بنك التعمير والإسكان، إلى 59.72 جنيه للشراء، و 63.54 للبيع.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي في البنك العربي الإفريقي الدولي

وبلغ سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه في البنك العربي الإفريقي الدولي، 60.53 جنيه للشراء، و 66.51 للبيع.

سعر عملة الكويت في البنك المصري الخليجي

وفي البنك المصري الخليجي، سجل سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه، 63.66 جنيه للشراء، و 61.00 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك بلوم مصر

وحقق سعر الدينار الكويتي اليوم مقابل الجنيه المصري في بنك بلوم مصر، 63.23 جنيه للشراء، و 63.58 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الكويت الوطني

أما سعر الدينار الكويتي في بنك الكويت الوطني، فوصل إلى 59.58 جنيه للشراء، و63.76 للبيع.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي في المصرف المتحد

وصل سعر الدينار الكويتي في المصرف المتحد، إلى 59.54 جنيه للشراء، و 63.58 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي القطري

وفي البنك الأهلي القطري، حقق سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري، 61.11 جنيه للشراء، و 63.58 للبيع.

سعر عملة الكويت في بنك الاستثمار العربي

أما سعر الدينار الكويتي في بنك الاستثمار العربي، فحقق مستوى صرف عند: 61.25 جنيه للشراء، و 65.28 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي – مصر

وصل سعر الدينار الكويتي اليوم مقابل الجنيه المصري، في البنك الأهلي الكويتي – مصر، إلى 62.34 جنيه للشراء، و 63.58 للبيع.